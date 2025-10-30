Antiviolencia declara de alto riesgo el Atlético de Madrid-Sevilla de este sábado

La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado declarar partido de alto riesgo el encuentro de este fin de semana de LaLiga EA Sports entre el Atlético de Madrid y el Sevilla FC.

Este encuentro corresponde a la undécima jornada del campeonato doméstico y se disputará este sábado 1 de noviembre en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid a las 16.15 horas.

En nota de prensa, el Ministerio del Interior recordó que la declaración de alto riesgo obliga a los clubes a adoptar medidas de seguridad adicionales en el sistema de venta de entradas, separación de las aficiones dentro de los recintos deportivos y el control de accesos al estadio.

Además, las fuerzas de seguridad refuerzan sus despliegues preventivos, especialmente en los referido a la vigilancia de las hinchadas, siempre en coordinación con todos los operadores implicados en la celebración del evento deportivo y la protección de los asistentes.