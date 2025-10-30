AMP- Detenidos en Madrid dos fugitivos por agresiones sexuales a menores y ya son 35 los localizados en un año

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a dos fugitivos buscados por agresiones sexuales a familiares suyos en Perú y Costa Rica, elevando a 35 los arrestados en el último año por esta tipología de delitos graves en el marco de la bautizada como 'Operación Peluche'.

Uno de los hechos ocurrió en Perú y la víctima, con discapacidad intelectual, era hermana de la pareja del fugitivo. Este individuo se ganó su confianza comprándole dulces y viendo películas juntos, según ha informado la Policía Nacional.

El agresor contactaba con la víctima a través de una red social con cualquier pretexto, con el fin de asegurarse de que estaría sola en el domicilio al que accedía a través del techo de la vivienda contigua, según los detalles ofrecidos este jueves en rueda de prensa por Fernando González, jefe de la sección de Localización de Fugitivos.

Durante sus visitas se fue ganando su confianza viendo películas y regalándole dulces, hasta que un día el agresor la llevó a su dormitorio, donde la agredió sexualmente por primera vez. Sus visitas pasaron a ser recurrentes, así como sus agresiones, las cuales iban aumentando en intensidad, llegando incluso a grabarlas en vídeo con su móvil.

Estas grabaciones fueron descubiertas por la pareja sentimental del fugitivo, que identificó a la menor y al preguntarle por lo sucedido reconoció haber sido víctima de abusos y agresiones sexuales durante años, habiéndolo ocultado por miedo.

A finales del pasado mes se recibió solicitud de búsqueda y detención del reclamado por parte de Interpol, logrando su localización y arresto el 10 de octubre en la localidad madrileña de Fuenlabrada.

AGRESIÓN OCURRIDA EN COSTA RICA

El otro caso sucedió en Costa Rica cuando el presunto autor invitó a varias consumiciones a la joven, familiar directa de éste, y aprovechándose de su estado ebrio la llevó a un motel donde fue agredida sexualmente.

En concreto, aprovechó la situación de vulnerabilidad de la menor en un bar de la ciudad de Colón de Costa Rica, establecimiento en el que le pagó varias consumiciones alcohólicas y, aprovechando su estado de embriaguez, la trasladó hasta un motel de la localidad de San Antonio de Belén.

Una vez llegaron a la habitación que alquiló, el agresor se valió de su superioridad física para forzarla, algo que dejó en estado de shock a la menor quien, a pesar de resistirse, fue agredida sexualmente.

Los agentes, tras recibir solicitud de Interpol para la detención del fugitivo, pusieron en marcha un dispositivo policial que, después de arduas labores de investigación, culminó con la localización y detención de este varón en Aranjuez el día 14 del presente mes.

Se trata de dos nuevas detenciones en Fuenlabrada y Aranjuez en el marco de la 'Operación Peluche', puesta en marcha en septiembre de 2024 por la Sección de Localización de Fugitivos de la Policía Nacional, culminando con el arresto de 35 fugitivos por delitos graves de abusos sexuales sobre menores.