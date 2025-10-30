Aldama brilla con un doble-doble en el triunfo 'in extremis' de los Grizzlies ante los Suns

El jugador español Santi Aldama ha destacado con 14 puntos y 10 rebotes en el triunfo 'in extremis' de los Memphis Grizzlies ante los Phoenix Suns (113-114), que ha decidido el base estadounidense Ja Morant con una canasta ganadora a falta de 7,3 segundos, mientras que Hugo González ha disputado cuatro minutos en la victoria de los Boston Celtics frente a los Cleveland Cavaliers por 125-105.

El ala-pívot canario sigue con su línea ascendente en este inicio de temporada. En el partido de este miércoles ha logrado sus mejores números del curso en puntos, rebotes y asistencias. Esta gran actuación le ha valido para disputar los últimos minutos del encuentro, en los que ha asistido a Ja Morant en la jugada decisiva del choque.

El base estadounidense (28 puntos) ha sido el mejor jugador en el conjunto visitante, que ha estado a punto de perder un partido que tenía prácticamente ganado. Un parcial de 11-2 de los Suns puso el 108-108 en el marcador a falta de cuatro minutos, pero un triple del 'rookie' Cedric Coward volvió a poner por delante a los Grizzlies.

Los de Arizona le dieron la vuelta al marcador con un triple de Devin Booker y una canasta de Collin Gillespie, hasta que apareció Ja Morant. El base estadounidense anotó a falta de 7,3 segundos y puso un punto por delante a su equipo. Booker tuvo la oportunidad de ganar el partido con un triple, pero no entró y los Grizzlies consiguieron su tercera victoria de la temporada.

Mientras que Hugo González pasó prácticamente desapercibido en la victoria de los Boston Celtics contra los Cleveland Cavaliers por 125-105. Después no jugar en el último partido frente a los New Orleans Pelicans, el alero madrileño disputo cuatro minutos en los que no anotó ningún punto.

El exjugador del Real Madrid pudo debutar delante de su afición en el TD Garden, que vio el primer triunfo de la temporada de su equipo como local. El alero estadounidense Jaylen Brown lideró el triunfo con 30 puntos ante unos Cavaliers que estuvieron muy lejos de su versión y que cayeron de forma clara ante el conjunto de Hugo González.