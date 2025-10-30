Agencias

Agenda gráfica para el día 31 de octubre de 2025

Por Newsroom Infobae

Guardar

Enviamos a continuación las previsiones que configuran la cobertura gráfica de Europa Press para el día 31 de octubre de 2025:

NACIONAL

-- 09.00 horas. En Madrid, entrevista a la vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, en el Congreso Futuro Iberoamericano.

-- 10.00 horas. En Barcelona, Pleno del Ayuntamiento.

-- 10.30 horas. En Trubia (Oviedo), el ministro de Defensa de Letonia, Andris Spruds, y el director general de Santa Bárbara Sistemas, Alejandro Page, visitan la fábrica de GDELS-SBS en Trubia para conocer el proceso de fabricación de los 84 vehículos blindados Hunter.

-- 11.00 horas. En Madrid, la vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, acompañada de la concejala de Ciudad Lineal, Nadia Álvarez, visita las obras de restauración de la capilla y del pórtico del Cementerio de la Almudena, cuya remodelación acaba de finalizar y en la que se han invertido más de 5,4 millones de euros.

-- 12.00 horas En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en el acto con motivo del 'Día de Recuerdo y Homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra Civil y la Dictadura'.

-- 12.00 horas. En Madrid, el Rey asiste al primer Congreso Futuro Iberoamericano.

-- 12.15 horas. En Madrid, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, preside la inauguración de la exposición 'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena', organizada por la AECID junto al Instituto Nacional de Antropología e Historia de México (INAH).

-- 13.30 horas. En Madrid, el Congreso Futuro Iberoamericano celebra la jornada 'La universidad y los desafíos del futuro'.

ECONOMÍA

-- 10.30 horas. En València, presentación del informe 'Economía sumergida: una perspectiva ética. Construyendo confianza y cohesión social', elaborado por la Fundación Étnor. Salvador Navarro, presidente de la CEV, abre la jornada, que contará con la presentación de la directora académica de la Fundación Étnor y Catedrática de Ética y Filosofía Moral de la UV, Adela Cortina, y la intervención de J. Félix Lozano, catedrático de Filosofía Moral.

-- 11.00 horas. En València, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, presenta a los medios de comunicación los resultados de la entidad de los nueve primeros meses de 2025.

-- 12.00 horas. En Madrid, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, abren el seminario "Financiación de las pymes: nuevas perspectivas sobre las titulizaciones".

CULTURA

-- 09.20 horas. En Madrid, RTVE y Fundación Casa de México en España celebran un pase especial para visitar el altar de muertos 2025, con motivo del estreno de la película 'Coco'.

-- 10.00 horas. En Valladolid, presentación de la serie 'Yakarta' de Movistar +.

-- 10.00 horas. En Valladolid, la directora Mia Hansen-Love recibe la Espiga de Honor en la Seminci 2025.

-- 11.00 horas. En Bilbao, el escritor guipuzcoano Bernardo Atxaga presenta su último libro, 'Enarak'.

-- 20.45 horas. En Madrid, Viva Suecia actúa en el Movistar Arena.

INTERNACIONAL

-- En Tel Aviv/Gaza/Teherán/Líbano, acontecimientos en Oriente Próximo.

-- En Kiev/Moscú, nuevos acontecimientos en la guerra de Ucrania.

-- En Damasco, evolución de la guerra civil siria.

Pueden consultar las imágenes del servicio gráfico de Europa Press en https://fotos.europapress.es/

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Las autoridades sudanesas anuncian la expulsión de dos responsables del PMA en el país

En medio de una crisis humanitaria agravada por el conflicto armado, el Ejecutivo sudanés ordenó la salida inmediata de altos funcionarios del organismo de ayuda alimentaria de la ONU, generando preocupación entre organizaciones internacionales y la comunidad humanitaria global

Las autoridades sudanesas anuncian la

Al menos 21 muertos en ataques israelíes en Gaza tras acusaciones contra Hamás de violar el alto el fuego

Fuentes médicas informan que una ofensiva militar dejó víctimas entre ellas menores, mientras decenas resultaron heridas en varias localidades; las autoridades mantienen las labores de rescate y Estados Unidos sostiene que el cese de hostilidades continúa vigente

Al menos 21 muertos en

El brazo armado de Hamás recupera los cuerpos de dos rehenes durante las operaciones de búsqueda en Gaza

Amid intensos combates y denuncias de incumplimiento del alto el fuego en la Franja, las brigadas Ezeldín al Qasam han informado sobre la localización de los restos de Amiram Cooper y Sahar Baruch entre los escombros tras nuevas operaciones de búsqueda

El brazo armado de Hamás

(Crónica) El Oviedo, único 'primera' eliminado de forma prematura

El conjunto asturiano cae en la primera ronda de Copa del Rey tras perder ante el Ourense en la prórroga, mientras clubes como Getafe, Valencia, Sevilla y Real Sociedad avanzan con victorias contundentes en sus estrenos

(Crónica) El Oviedo, único 'primera'

El DUX Logroño presenta la campaña 'NO TE CALLES' para sensibilizar contra el maltrato infantil

El DUX Logroño presenta la