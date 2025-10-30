Agencias

Agaete (Gran Canaria) registra en las últimas horas tres terremotos, el mayor de magnitud 2.9, sentidos por la población

El municipio de Agaete, en la isla de Gran Canaria, ha registrado en las últimas horas tres terremotos de magnitudes 2.9, 2.3 y 1,7 MbLg, respectivamente, que fueron sentidos por la población, según recoge Europa Press de la información que publica el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El primero de ellos, de 2.9 MbLg, tuvo lugar sobre las 01.19 horas de este jueves, 30 de octubre, a una profundidad de siete kilómetros, situándose la escala de intensidad del sismo entre III-IV y llegándose a sentir en numerosos núcleos de Agaete y en algunos puntos de Gáldar, Tejeda, La Aldea y San Mateo.

Poco después, a las 01.50 horas, se produjo otro pequeño sismo --menor que el anterior, de 2.3 MbLg-- a unos siete kilómetros de profundidad y que se sintió en varios núcleos poblacionales de Agaete y de Gáldar con una intensidad máxima de III.

Finalmente, a las 04.50 horas de este jueves hubo un tercer movimiento, en este caso de 1,7 MbLg a cinco kilómetros de profundidad y con una escala de intensidad del terremoto II, sintiéndose tan sólo en la zona de San Pedro, en el municipio de Agaete.

