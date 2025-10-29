Una marcha recorre "el trayecto de la ignominia" hasta el Ventorro para exigir la dimisión de Mazón: "Vergüenza"

Una marcha ha recorrido este 29 de octubre, primer aniversario de la dana, el centro de València siguiendo el trayecto de la "ignominia" desde la Plaza de la Virgen hasta el restaurante El Ventorro para exigir la dimisión del jefe del Consell, Carlos Mazón. "Vergüenza", han gritado a las puertas del establecimiento donde el 'president' comió el 29O con la periodista Maribel Vilaplana.

El acto, convocado este mediodía por Acord Social Valencià, ha comenzado con cinco minutos de silencio en recuerdo de las víctimas de la dana en una Plaza de la Virgen en la que se han desplegado 229 mantas térmicas, como las que cubren los cadáveres, con el nombre de cada uno de los fallecidos en la barrancada.

Tras un sentido aplauso y un sonoro grito de 'Mazón dimissió', el cantautor valenciano Rafa Xambó ha leído un manifiesto en homenaje a todas "las víctimas, a todas las poblaciones anegadas y a las personas solidarias que, en un gesto de desobediencia civil, entraron en los pueblos inundados y que, con su trabajo, contribuyeron a salvar centenares de vidas".

"Tenemos claro que para poder hacer el duelo que necesita hacer nuestro pueblo hace falta que Mazón y su Consell asuman sus responsabilidades políticas y penales dimitiendo y poniéndose a disposición de la justicia", han exigido.

'El president a Picassent', 'Ni oblit ni perdó' o 'No són morts, són assassinats' se han coreado durante el acto. Unos lemas que se han repetido durante todo el trayecto que separa esta plaza adyacente al Palau de la Generalitat y el restaurante El Ventorro donde el president, en su "infamia", decidió pasar en "las horas más trágicas de su pueblo" y que no va más allá de unos minutos, ha apuntado, por su parte, otra de las portavoces de esta acción, Beatriu Cardona.

"DESACTUALIZADO"

Así, ha explicado que la organización comunicó a Delegación de Gobierno este trayecto de la "ignominia" que, "lamentablemente, ha quedado desactualizado" tras conocerse que Mazón acompañó a la periodista Maribel Vilaplana hasta el parking donde la comunicadora tenía su coche al término de su encuentro. Por los tiempos no ha podido ser ampliado, aunque les hubiera gustado, ha comentado

Asimismo, ha criticado que se les denegara finalizar el trayecto frente al Palau de la Generalitat para "salvaguardar los edificios históricos, pero en esta plaza también los hay" --está la Basílica de la Virgen-. Los asistentes han respondido con una fuerte pitada.

La organización ha repartido a los congregados caretas con "una imagen no trucada" del president extraída de "esos videos del Cecopi que no quisieron difundir y que habían secuestrado" con el lema impreso 'Dimissió'. "Este es el careto que llevaba a las 20.26 horas", han espetado.

Por último, y ante el restaurante, han pedido al dueño del establecimiento y a los trabajadores que cuenten a la jueza qué vieron: "No tenéis la culpa de que comiera aquí, pero sí de callar lo que visteis".