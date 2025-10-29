Agencias

Trump alega que Israel "tiene derecho" a tomar represalias en la Franja de Gaza

Por Newsroom Infobae

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este miércoles que Israel "tiene derecho" a tomar represalias, ante los ataques llevados a cabo por el Ejército israelí en la Franja de Gaza, después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenara retomar los bombardeos tras denunciar violaciones del acuerdo por parte del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"Según tengo entendido, mataron a un soldado israelí", ha declarado desde el avión presidencial, el Air Force One, a los medios a bordo en referencia a un supuesto ataque contra tropas israelíes en Rafá, en el sur del enclave palestino. A este respecto, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han identificado como el sargento Yona Efraim Feldbaum, de 37 años, al combatiente que "cayó en batalla en el sur de la Franja de Gaza", según reza el comunicado publicado en el sitio web del Ejército en la madrugada de este miércoles.

Con todo, el inquilino de la Casa Blanca ha insistido en que "nada va a poner en peligro" el alto el fuego implementado en virtud de su propia propuesta, en línea con las declaraciones de su vicepresidente, JD Vance, quien ha declarado horas antes que "el alto el fuego se mantiene", lo cual "no significa que no vaya a haber pequeños ataques aquí y allá".

Asimismo, ha asegurado que Hamás es "una parte muy pequeña" del proceso de paz en Oriente Próximo y ha argumentado que sus integrantes "son un poco violentos". "Tienen que comportarse", ha aseverado acerca del grupo, que ha reiterado su compromiso con el alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre.

En este sentido, ha lamentado que algunos grupos extremistas estén intentando sabotear el acuerdo, cuya segunda fase, según él, ya habría comenzado, tras afirmar a mediados de octubre que ésta y la primera fase de su propuesta para la Franja de Gaza están "un poco entremezcladas".

Mientras tanto, el balance de víctimas en el enclave palestino tras el reinicio de los ataques israelíes ha ascendido a 65 muertos, incluidos 24 niños, según fuentes médicas consultadas por el diario palestino 'Filastín' --afín a Hamás--, que ha informado de múltiples ataques de artillería y bombardeos en las ciudades de Jan Yunis y Gaza, así como en los campos de refugiados y desplazados de Deir al Balá, Nuseirat y Jabalia, entre otros.

