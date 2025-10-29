Agencias

Rusia anuncia nuevos avances en Ucrania con la toma de otra localidad en Dnipropetrovsk

Por Newsroom Infobae

El Gobierno de Rusia ha anunciado este miércoles nuevos avances territoriales en el marco de su invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente del país, Vladimir Putin, con la toma de una nueva localidad en la provincia de Dnipropetrovsk.

"Unidades del grupo de fuerzas Este avanzaron en las profundidades de la defensa del enemigo y liberaron la localidad de Vishnevoe, en la provincia de Dnipropetrovsk", ha señalado el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado en su cuenta en Telegram, sin que Kiev se haya pronunciado por ahora al respecto.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.

EuropaPress

