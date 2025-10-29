Agencias

Latam Cargo Group, reconocida como 'Aerolínea de Carga del Ano 2025' por su liderazgo internacional

Por Newsroom Infobae

Guardar

Latam Cargo Group y sus filiales han sido galardonadas con el premio 'Aerolínea de Carga del Año 2025' por la publicación especializada británica 'Air Cargo News' por su posición como líder regional en carga aérea.

El premio, entregado en la ceremonia anual realizada en Londres, reconoce a través de la evaluación de un jurado independiente a las aerolíneas que destacan por su desempeño operacional, innovación, servicio al cliente y contribución al desarrollo de la industria de carga aérea.

En concreto, Latam Cargo Group ha ganado este reconocimiento por los diversos proyectos completados en el último año, entre los que destaca una importante expansión de su flota con 20 Boeing 767 cargueros y un aumento en un 70% de su capacidad de carga desde 2019.

Al mismo tiempo, el galardón concedido ensalza la modernización de los centros de carga estratégicos de la aerolínea en Miami, Santiago, Medellín y Quito, fortaleciendo así la eficiencia, seguridad y sostenibilidad de sus operaciones.

"Seguiremos trabajando para crecer junto a nuestros clientes, fortaleciendo nuestra conectividad, confiabilidad y eficiencia, ofreciendo soluciones que impulsen el desarrollo de los mercados que servimos", señaló el consejero delegado de Latam Cargo Group, Andrés Bianchi.

Latam Cargo Group y sus filiales alcanzaron niveles históricos de conectividad entre Sudamérica y Europa con 15 vuelos semanales entre ambas regiones. Además, amplió sus conexiones entre Norteamérica y Sudamérica y mantuvo un desempeño estable en los mercados con operaciones domésticas, como son Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.

La firma y sus filiales obtuvieron unos ingresos de 1.670 millones de dólares (1.434 millones de euros) registrados en los últimos doce meses hasta junio de este año.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Academia de Cine anuncia los 48 cortos que optarán a la nominación a los Goya a Mejor Cortometraje en su 40 edición

La Academia de Cine anuncia

El PP defiende a la RAE en el Congreso y señala a García Montero y Alegría destaca la labor del Cervantes con el español

El PP defiende a la

Carolina, mujer migrante que huyó de la violencia y sufrió la dana:"Nunca creí que pudiera pasar en un país como España"

Carolina, procedente de Honduras, logró salvar a un anciano durante la catástrofe que golpeó Valencia, denuncia la falta de avisos, destaca el papel de los voluntarios y valora haber conseguido la regularización tras sobrevivir a la tragedia

Carolina, mujer migrante que huyó

Irene Paredes: "Es el momento de aprovechar esta generación"

Irene Paredes: "Es el momento

Excavaciones arqueológicas revelan la posible ubicación de la histórica almadraba de Sancti Petri (Cádiz)

Excavaciones arqueológicas revelan la posible