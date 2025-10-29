Agencias

La UEFA abre negociaciones con la cervecera AB InBev para patrocinar sus competiciones de clubes masculinos

La empresa UC3, 'joint venture' de la UEFA con European Football Clubs (EFC) para gestionar sus derechos comerciales, ha iniciado negociaciones exclusivas con Anheuser-Busch InBev (AB InBev) para convertirse de forma oficial en el socio mundial de cara a los productos de cerveza para todas las competiciones europeas de clubes masculinos desde 2027 hasta 2033.

Esta decisión de UC3, acorde a su nota de prensa de este miércoles, "se produce tras un proceso de licitación competitivo iniciado a principios de octubre" con el apoyo de su agencia global de marketing y ventas. Así, UC3 hizo alusión directa a su agencia Relevent Football Partners.

En este contexto, la apertura de las negociaciones con la cervecera belga AB InBev incumben a la Champions League, a la Europa League y a la Conference League, pero quedando excluida de momento la Youth League.

