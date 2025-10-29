La UE pide respeto al alto el fuego y al plan de paz en Gaza

El portavoz de Exteriores de la Unión Europea, Anouar El Anouni, manifestó en Bruselas la preocupación del bloque por los recientes bombardeos en Gaza, que han dejado más de cien personas fallecidas. El funcionario subrayó que la UE observa atentamente la situación y reiteró el llamado a Israel y Hamás para que respeten el alto el fuego y avancen en la implementación de todas las etapas del plan de paz acordado entre ambas partes. De acuerdo con la información publicada por diversas fuentes diplomáticas y detallada por la agencia Europa Press, la exigencia europea se centra en evitar todo tipo de acciones que puedan poner en riesgo la estabilidad del pacto alcanzado.

Según informó el medio, la Unión Europea pidió específicamente tanto a Israel como al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) la plena implicación y respeto al cese de hostilidades y a los compromisos previamente adquiridos bajo el plan de paz impulsado por la administración de Donald Trump, el cual se había adoptado más de dos semanas antes de los nuevos episodios de violencia. La petición de las autoridades europeas llegó en un contexto de tensión, ya que Israel relanzó ataques en la Franja de Gaza tras acusar a Hamás de quebrantar los acuerdos recientes, incluyendo la muerte de un soldado israelí y el retraso en la devolución de trece cadáveres de personas secuestradas durante los ataques del 7 de octubre de 2023.

El ejército israelí informó sobre “ataques significativos” en Gaza durante esta reciente escalada, describiendo la situación como una respuesta ante lo que consideraron una violación directa del acuerdo por parte de Hamás. No obstante, los altos mandos castrenses de Israel indicaron este miércoles que retomarán el alto el fuego, aunque advirtieron que cualquier trasgresión será respondida con fuerza.

De acuerdo con lo consignado por Europa Press, las autoridades europeas insisten en que el conflicto en Gaza no debe buscarse resolver por la vía militar y que urge detener la “espiral de violencia, muerte y destrucción” en la región. En palabras del portavoz El Anouni: “La Unión Europea sigue muy de cerca los acontecimientos ocurridos en Gaza. Reiteraremos nuestro llamamiento a todas las partes para que continúen respetando el alto el fuego”. Esta declaración refuerza la postura de la UE de actuar como mediador internacional y presionar por la estabilidad en Oriente Próximo.

El llamado de la UE se produce en un contexto de renovada inestabilidad, marcado por la falta de avances concretos en la devolución de los cuerpos de los trece israelíes que continúan en Gaza y tensiones por la acusación de que Hamás incumplió los plazos y términos pactados en el acuerdo más reciente. La respuesta israelí ante esta situación incluyó la intensificación de los operativos militares, situación que, según Europa Press, contribuyó a la elevada cifra de víctimas mortales en la población civil de Gaza.

El bloque europeo instó a ambas partes a abstenerse de adoptar medidas unilaterales que puedan socavar los progresos alcanzados hasta el momento. Según detalló Europa Press, la exigencia de la Unión Europea gira en torno a mantener el compromiso para alcanzar la paz, lo cual requiere la implicación activa de todos los involucrados en la implementación de las fases restantes del plan diseñado para solucionar el conflicto.

El contexto actual revela la fragilidad de los acuerdos, ya que cualquier violación a los mismos desata una fuerte respuesta militar y genera repercusiones inmediatas en la población civil. El seguimiento cuidadoso de los acontecimientos por parte del bloque comunitario se traduce en constantes llamados públicos para salvaguardar la tregua acordada y evitar recurrencias del ciclo de violencia.

En sus declaraciones, El Anouni recalcó la importancia de respetar todos los compromisos para evitar más muertes y una mayor destrucción en la Franja de Gaza. Según publicó Europa Press, el portavoz europeo apuntó que el proceso de paz requiere avanzar por etapas y pidió a las partes ceñirse a lo pactado, absteniéndose de ejecutar acciones que representen un peligro para la frágil tregua negociada.

El medio detalló además que el propio Ejército israelí, tras llevar a cabo los ataques, señaló su disposición a regresar al alto el fuego, aunque mantuvo la amenaza de represalias ante eventuales incumplimientos del acuerdo. Estas declaraciones reflejan el clima de desconfianza y la alerta permanente que caracteriza la situación en la zona bajo conflicto.

La cronología de los hechos revela que, pese al acuerdo alcanzado para la puesta en marcha del plan de paz, la violencia se ha mantenido como una amenaza constante, poniendo a prueba la durabilidad de las medidas acordadas y la capacidad de las partes para sostenerlas. Los mandatarios e instituciones de la Unión Europea han reiterado mediante comunicados oficiales su postura de que la única vía hacia la solución en Gaza pasa por un respeto escrupuloso a la tregua y un rechazo a la solución militar del conflicto.

Europa Press destacó que hasta la fecha, los intentos internacionales por lograr avances hacia una solución duradera se ven obstaculizados por la desconfianza mutua entre las partes y la persistencia del ciclo de hostilidades, lo que refuerza la urgencia del llamado europeo para reencauzar los esfuerzos y estabilizar la región.