La renovación de la MINURSO pone el foco en el conflicto del Sáhara medio siglo después de su inicio

La renovación de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) así como el interés mostrado por la Administración de Donald Trump han vuelto a poner el foco en el conflicto de la antigua colonia española, en vísperas de que en las próximas semanas se cumplan 50 años de su inicio.

El Consejo de Seguridad de la ONU está llamado a decidir este jueves sobre la continuación de la MINURSO, cuyo cometido principal cuando se estableció en 1991, tal y como indica su nombre, era la celebración de un referéndum en este territorio para que los saharauis pudieran ejercer su derecho de autodeterminación. Sin embargo, más de 30 años después Naciones Unidas sigue incluyendo al Sáhara Occidental en el listado de territorios no autónomos pendientes de descolonización.

Estados Unidos es el país encargado de elaborar en esta ocasión el texto de la resolución que votarán los quince miembros del Consejo de Seguridad. La filtración de un primer borrador a la prensa, en el que se respaldaban claramente las tesis defendidas por Marruecos, es decir, el plan de autonomía de 2007 como la base para resolver el conflicto y se instaba a las partes a negociar sobre el mismo, hizo que el Frente Polisario se movilizara.

Así, su secretario general, Brahim Ghali, remitió la semana pasada al secretario general de la ONU, António Guterres, una "propuesta ampliada" a lo que fue en su momento su respuesta al plan de autonomía formulado por Marruecos ofreciéndose a relanzar las negociaciones y entablar "de buena fe y sin condiciones previas" una negociación "directa" y "seria" con Marruecos con vistas a alcanzar una solución que "prevea la autodeterminación del pueblo saharaui".

EL POLISARIO AMENAZA CON ROMPER CON LA ONU

Posteriormente, tras constatar que Estados Unidos se mantenía en su postura y a sabiendas de la importancia del voto de Rusia, que tiene derecho de veto y mantiene una histórica buena relación con Argelia, a la sazón principal respaldo del Polisario, enviaron otra misiva al embajador ruso ante la ONU en la que advertían de que si el texto era aprobado tal y como estaba entonces no solo no participaría en futuras negociaciones auspiciadas por la ONU sino que rompería su cooperación con la MINURSO.

Entretanto, Marruecos también hizo gestiones para defender su postura. Así, su ministro de Exteriores viajó a Rusia para reunirse con su homólogo, Sergei Lavrov, y también aprovechó su viaje a París para una reunión sobre política exterior feminista para reunirse con el ministro francés, Jean-Noel Barrot, además del ministro de Exteriores español, José Manuel Albares.

Y para generar aún más expectación, en una reciente entrevista en la cadena CBS el enviado especial de Trump para Oriente Próximo, Steve Witkooff, comentó que la Administración está "trabajando ahora mismo sobre Marruecos y Argelia". "Va a haber acuerdo de paz, desde mi punto de vista, en los próximos 60 días", puntualizó, sin entrar en más detalles.

EEUU QUIERE QUE SE REANUDEN LAS NEGOCIACIONES

Desde el Departamento de Estado trasladaron esta semana a Europa Press que "el presidente Trump ha dejado claro que todas las partes tienen que implicarse en discusiones sin demora, usando el plan de autonomía de Marruecos como la única base para una solución justa y duradera a la disputa".

Fue precisamente durante el primer mandato de Trump cuando Marruecos recibió el mayor espaldarazo a su deseo de ver reconocida su soberanía sobre el Sáhara Occidental. Entonces, el presidente estadounidense reconoció la marroquinidad de la antigua colonia española abriendo así el camino para que posteriormente otros países hayan avalado el plan de autonomía como "la base más seria, creíble y realista", como hizo España en 2022, y han hecho más recientemente Francia y Reino Unido, países estos dos también con derecho de veto en el Consejo de Seguridad.

En estas circunstancias, los quince miembros del Consejo de Seguridad, entre los que coincide que está Argelia como miembro no permanente, mantuvieron este martes una reunión a puerta cerrada para discutir sobre el proyecto de resolución formulado por Estados Unidos y que, a priori, también estaría avalado por Francia.

BORRADOR REVISADO

Según informa este miércoles el medio marroquí Yabiladi, el lenguaje del borrador ha sido modificado en cierta medida con vistas a facilitar su aprobación. Así, pide a las partes --Marruecos, el Polisario, Argelia y Mauritania-- que reanuden las mesas redondas que quedaron interrumpidas en marzo de 2019 y que mantengan discusiones sobre la base del plan de autonomía, al que se considera "la solución más adecuada".

Asimismo, según este medio que dice haber visto el último borrador del texto, también se reclama a las partes --una definición polémica puesto que Rabat quiere que se incluya a Argel pero Argelia se aferra a que no es parte en el conflicto-- que entable negociaciones "sin condiciones" con vistas a "garantizar una autonomía real en el marco de la soberanía del Estado marroquí, al tiempo que se garantiza la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental".

Por otra parte, de prosperar el texto que estaría ahora mismo sobre la mesa, se reclama "un alto el fuego total e inmediato", habida cuenta de que el Polisario dio por roto el anterior de 1991 en noviembre de 2020, y "el respeto de los acuerdos militares alcanzados bajo los auspicios de Naciones Unidas". Además, alerta en contra de "cualquier escalada susceptible de desestabilizar la región".

En cuanto al futuro de la MINURSO, después de que se hubiera especulado con la renovación de su mandato solo por seis meses en lugar de durante un año como era lo habitual, Yabiladi dice que el borrador deja abierta esta cuestión hasta que se produzcan nuevas negociaciones entre las partes, que deberían ser antes de que expire su mandato el 31 de enero de 2026.