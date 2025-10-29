La cadena británica BBC muestra su "preocupación" por la "retención" de uno de sus periodistas en Vietnam

La cadena de televisión británica BBC ha expresado este miércoles su "profunda preocupación" por la "retención" de uno de sus periodistas, que ha visto imposibilitada su salida de Vietnam desde hace meses.

El trabajador, un ciudadano de origen vietnamita que se trasladó al país asiático para visitar a su familia y renovar su pasaporte, ha visto requisados sus documentos de identidad y ha sido sujeto a "interrogatorios", tal y como ha explicado la cadena en un comunicado.

Asimismo, ha instado a las autoridades vietnamitas a permitir que el periodista "abandone inmediatamente" el territorio para que pueda "volver a trabajar" con su nuevo pasaporte.

El incidente se ha producido a medida que el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, visita Reino Unido para reunirse con el primer ministro británico, Keir Starmer. Un portavoz del Ministerio de Exteriores británico ha manifestado que Londres tiene como objetivo "defender la libertad de prensa", una postura que sigue siendo "clara".

"Seguimos preocupados por el acoso a periodistas, miembros de ONG y activistas en Vietnam, y continuados expresando nuestra preocupación al respecto en conversaciones directas con la parte vietnamita", ha apuntado.