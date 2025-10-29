Agencias

La cadena británica BBC muestra su "preocupación" por la "retención" de uno de sus periodistas en Vietnam

Por Newsroom Infobae

Guardar

La cadena de televisión británica BBC ha expresado este miércoles su "profunda preocupación" por la "retención" de uno de sus periodistas, que ha visto imposibilitada su salida de Vietnam desde hace meses.

El trabajador, un ciudadano de origen vietnamita que se trasladó al país asiático para visitar a su familia y renovar su pasaporte, ha visto requisados sus documentos de identidad y ha sido sujeto a "interrogatorios", tal y como ha explicado la cadena en un comunicado.

Asimismo, ha instado a las autoridades vietnamitas a permitir que el periodista "abandone inmediatamente" el territorio para que pueda "volver a trabajar" con su nuevo pasaporte.

El incidente se ha producido a medida que el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, visita Reino Unido para reunirse con el primer ministro británico, Keir Starmer. Un portavoz del Ministerio de Exteriores británico ha manifestado que Londres tiene como objetivo "defender la libertad de prensa", una postura que sigue siendo "clara".

"Seguimos preocupados por el acoso a periodistas, miembros de ONG y activistas en Vietnam, y continuados expresando nuestra preocupación al respecto en conversaciones directas con la parte vietnamita", ha apuntado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Parlamento de Canarias pide catalogar la obesidad como una enfermedad crónica en el SNS

El Parlamento de Canarias pide

La presidenta de Tanzania hace un llamamiento a votar "en paz y tranquilidad" tras depositar su papeleta

La presidenta de Tanzania hace

El Gobierno palestino condena la "ejecución extrajudicial" de tres palestinos por Israel en Cisjordania

El Gobierno palestino condena la

El Museo del Romanticismo acoge la muestra 'Retratadas. Estudios de mujeres' sobre la cultura fotográfica del siglo XIX

El Museo del Romanticismo acoge

España felicita a Tailandia y Camboya por el acuerdo de alto el fuego y reconoce la mediación de EEUU y Malasia

El Ministerio de Asuntos Exteriores valora el compromiso de Tailandia y Camboya para detener la violencia, resaltando el papel fundamental de varios actores internacionales que impulsaron la restauración de la confianza y la búsqueda de una salida pacífica al conflicto

España felicita a Tailandia y