Kevin De Bruyne, operado de una rotura muscular en el muslo derecho

El centrocampista belga del Nápoles Kevin De Bruyne fue operado este miércoles en Amberes (Bélgica) tras sufrir "una rotura de alto grado en el muslo derecho" durante el partido contra el Inter de Milán del pasado sábado, correspondiente a la jornada 8 de la Serie A italiana, tras transformar un penalti.

"Tal y como estaba previsto, De Bruyne fue operado hoy en Amberes tras sufrir una rotura de alto grado en el bíceps femoral del muslo derecho. De Bruyne continuará la primera fase de su rehabilitación postoperatoria en Bélgica", anunció la entidad napolitana en un comunicado.

El club italiano, líder de la Serie A, no especificó un plazo de recuperación para el jugador, de 34 años, aunque todo apunta a que no volverá a jugar hasta 2026. El centrocampista notó una molestia en el muslo justo después de abrir el marcador en el minuto 33 desde los 11 metros y abandonó el partido poco después. En este inicio de temporada, lleva cuatro goles y dos asistencias en once partidos.

