General Motors despedirá a 1.200 empleados en Detroit (EEUU) ante la menor demanda de eléctricos

Por Newsroom Infobae

General Motors despedirá a unos 1.200 trabajadores en una planta en Detroit (Michigan) ante la caída de la demanda de los vehículos eléctricos, el producto principal de esta fábrica, según ha informado el medio local 'Detroit News'.

Estos despidos obedecen a la intención de la compañía de reducir a un solo turno de producción la actividad en la fábrica. "En respuesta a la menor adopción de vehículos eléctricos a corto plazo y a un entorno regulatorio en constante evolución, General Motors está reestructurando su capacidad de producción de vehículos eléctricos", ha apuntado General Motors en un comunicado.

A pesar de estos cambios, General Motors ha reiterado su compromiso con la producción en Estados Unidos. "Creemos que nuestras inversiones y dedicación a la flexibilidad operativa harán que GM sea más resiliente y capaz de liderar durante la transformación", ha señalado la compañía.

Los empleados afectados podrían tener derecho a la remuneración y los beneficios correspondientes, de acuerdo con el convenio colectivo correspondiente. Los despidos se basarán en la antigüedad, según habría indicado un portavoz de la empresa al diario local.

Asimismo, también se recortarán 550 puestos de trabajo en la planta de celdas de baterías Ultium Cells, una 'joint venture' ubicada en Ohio, y prevé la suspensión temporal de otros 850 empleados. La planta de Ultium Cells en Tennessee suspenderá también temporalmente a 700 trabajadores.

