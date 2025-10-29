Fundación MAPFRE celebra su 50º aniversario con entrada gratuita la próxima semana a exposiciones de Madrid y Barcelona

La Fundación MAPFRE celebrará su 50º aniversario con la entrada gratuita a sus exposiciones de Madrid y Barcelona, entre los próximos 3 al 9 de noviembre, según ha informado la fundación, que celebra su efeméride el 5 de noviembre.

Durante los 50 años de vida de la Fundación, ha desarrollado iniciativas en distintos ámbitos, con el objetivo de mejorar la vida de las personas. Además, en el ámbito cultural ha invertido 285 millones de euros y ha realizado más de 700 exposiciones de artes plásticas y fotografía.

En el caso de Madrid, la sala de exposiciones está ubicada en el Paseo de Recoletos, 23, y puede visitarse hasta el 18 de enero la muestra 'Raimundo de Madrazo' y 'Edward Weston. La materia de las formas'. La primera es la primera gran retrospectiva que se abre al público en la capital sobre uno de los pintores más cosmopolitas y de más refinada técnica de su época mientras que la otra muestra se dedica al fotógrafo norteamericano para apreciar una perspectiva única en el proceso de consolidación de la fotografía como medio artístico y su relevante papel en el contexto de la modernidad en las artes visuales.

En Barcelona, en el centro de fotografía se exponen las muestras Helen Levitt y KBr Flama'25 con las que continua su línea habitual de programación, por un lado, mostrar la obra de grandes figuras de la historia de la fotografía moderna y, por otro, presentar el talento de los jóvenes fotógrafos.

La muestra dedicada a Helen Levitt propone un recorrido integral por la obra de una de las pioneras de la fotografía de calle, cuya sensibilidad para capturar la vida urbana con espontaneidad y poética ha dejado una huella indeleble en la historia del medio. Por su parte, KBr Flama'25 reúne el trabajo de jóvenes talentos formados.

Las entradas pueden obtenerse tanto en la taquilla de las salas como a través de la web de la Fundación: https://www.fundacionmapfre.org/arte-y-cultura/ . Si al obtener la invitación el cupo de entradas online estuviese agotado, aproximadamente la mitad del aforo estará también disponible en la taquilla de la sala, detalla la fundación.