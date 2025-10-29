Agencias

(Crónica) Osasuna y Elche solventan cómodamente su pase a treintaidosavos de final

El CA Osasuna y el Elche CF se han clasificado este miércoles para los treintaidosavos de final de la Copa del Rey MAPFRE gracias a sus triunfos respectivos ante el CD Sant Jordi por 0-5 y la UD Los Garres por 0-4, mientras que el Real Zaragoza ha batido por 1-3 a la UD Mutilvera.

En el Son Malferit, Raúl García de Haro adelantó a Osasuna convirtiendo a la media hora un penalti y repitió gol poco antes del descanso, tras un control con el pie derecho dentro del área rival y un zurdazo cruzado; y en el 62', completó su 'hat-trick' rematando de cerca un centro de Iker Benito.

En un desajuste defensivo, Ante Budimir marcó luego el 0-4 a pase de Roberto Arroyo y en el tramo final Kike Barja redondeó la 'manita' con un golazo desde fuera del área y que entró casi por la escuadra más lejana. La mala noticia para los osasunistas fue la probable lesión de Benito.

Tampoco tuvo problemas el Elche en su visita al campo de Las Tejeras, donde Adam Boayar abrió el marcador en el 18' con un bonito taconazo a pase de Adrià Pedrosa desde la banda izquierda. Martim Neto y Rodrigo Mendoza dejaron todo visto para sentencia en el descuento de la primera mitad y Fede Redondo selló la victoria ilicitana en el minuto 76.

Mientras, en el Polideportivo Municipal del Valle de Aranguren, se tomó el Zaragoza un respiro de su calvario. No en vano, el colista de Segunda División se allanó este encuentro en 25 minutos con un autogol de Adrián Roncal y un tanto de Juan Sebastián. Kenan Kodro logró el tercero y dejó en anécdota el penalti transformado por Xabi Goñi para los locales.

