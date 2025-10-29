Agencias

(Crónica) El Liverpool se la pega en octavos de final de la Carabao Cup

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Liverpool FC ha sido eliminado este miércoles en octavos de final de la Carabao Cup tras perder por 0-3 ante el Crystal Palace, mientras que Manchester City, Chelsea FC y Arsenal FC han pasado de ronda gracias a sus respectivos triunfos por 1-3 contra el Swansea City, por 3-4 frente al Wolverhampton Wanderers y por 2-0 sobre el Brighton & Hove Albion.

En esta cuarta ronda de la Copa de la Liga inglesa, los 'reds' dijeron adiós después de encajar su sexta derrota en sus siete últimos partidos. Un doblete de Ismaïla Sarr poco antes del descanso puso en ventaja al Palace y Yeremy Pino certificó la victoria visitante en Anfield con su gol en el desenlace de un encuentro que ahondó en la crisis del Liverpool.

Además, en el Molineux Stadium, guiaron la sonrisa 'blue' las dianas de Andrey Santos, Tyrique George, Estêvão Willian y Jamie Gittens durante un partido que el Chelsea llegó a tener 0-3 y que se complicó al final por un gol de Tolu Arokodare y otros dos David Moller Wolfe, sobre todo el segundo, para unos Wolves que murieron en el tiempo de descuento.

Por otra parte, en el Swansea.com Stadium, el Manchester City sufrió por el tanto inicial de Gonçalo Franco para los locales. Sin embargo, Jérémy Doku empató antes del descanso y el equipo entrenado por Pep Guardiola esquivó sustos con un gol de Omar Marmoush mediada la segunda parte y luego con otro de Rayan Cherki ya en el tiempo de prolongación.

Otro foco de atención estuvo en el Emirates Stadium, donde el actual líder de la Premier League se impuso al Brighton con tantos del joven Ethan Nwaneri (57') y del consagrado Bukayo Saka (76'). Por último, el Newcastle United venció en casa por 2-0 al Tottenham Hotspur; Fabian Schär abrió el marcador en el 24' y Nick Woltemade lo cerró en el 50'.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La lluvia cesa en Andalucía y la Aemet activa el aviso amarillo en Almería por oleaje este jueves

La lluvia cesa en Andalucía

Detenido un expolicía por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa

Alejandro Mejía Meza, conocido como 'El Granito de Oro', fue capturado en Guerrero y trasladado al Altiplano, donde enfrentará cargos por crimen organizado tras su presunta vinculación con el caso de los 43 jóvenes desaparecidos

Detenido un expolicía por la

(Crónica) Osasuna, Elche, Mallorca, Rayo y Villarreal solventan su pase a treintaidosavos de final

(Crónica) Osasuna, Elche, Mallorca, Rayo

Crónica del Real Betis - Atlético de Madrid: 0-2

El equipo dirigido por Simeone sumó fuera de casa cortando una racha negativa y regresa a zona de clasificación europea, superando a un rival que no logró aprovechar sus oportunidades pese a dominar buena parte del encuentro

Crónica del Real Betis -

El huracán 'Melissa' tocará tierra en Jamaica este martes con vientos de casi 280 kilómetros por hora

Las autoridades de Jamaica han alertado sobre intensas lluvias, marejadas y riesgo elevado de desastres naturales en zonas centrales y orientales mientras países vecinos refuerzan medidas ante el avance de un ciclón considerado "extremadamente potente

El huracán 'Melissa' tocará tierra