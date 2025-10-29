Agencias

Condenados a 25 años de prisión en EEUU dos hombres por intentar matar a una periodista crítica con Irán

El Tribunal del Distrito Federal de Manhattan ha condenado este miércoles a 25 años de prisión a dos hombres que habían intentado matar a la periodista y activista irano-estadounidense Masih Alinejad, residente en Estados Unidos y crítica con las autoridades de Irán.

La jueza Colleen McMahon ha subrayado que "el intento de asesinato ha sido un intento con motivaciones políticas" y ha asegurado que "este tipo de conducta no será tolerada por Estados Unidos", según ha recogido el diario 'The New York Times'.

Los fiscales federales habían pedido que cada hombre fuera condenado a 55 años de prisión, incidiendo al tribunal que los acusados habían "pretendido a empapar las calles de Brooklyn con la sangre de la víctima".

El plan de Irán era "silenciar a uno de las (personas) más elocuentes, reconocidas internacionalmente y críticas contra el régimen", han añadido los fiscales, que han sostenido que buscaban "clavar el frío filo del miedo en los corazones de sus adversarios".

Alinejad ha comparecido ante el tribunal a pocos metros de los dos hombres, que los fiscales les señalaron como miembros de la mafia rusa que trabajaban para un general iraní. "No pudieron doblegarme", ha dicho, en referencia a Rafit Amirov y Polad Omarov.

