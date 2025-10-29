Así es Phone (3a) Lite, el primer gama de entrada de Nothing: MediaTek Dimensity 7300 Pro, 5.000mAh y Glyph Light

Nothing ha presentado este miércoles Phone (3a) Lite, un nuevo 'smartphone' que combina un diseño distintivo, un rendimiento sólido y una experiencia de 'software' fluida con un precio accesible, inferior a los 300 euros.
Tras lanzar en marzo la serie Phone (3a) de gama media, y en julio Phone (3), su primer 'smartphone' insignia, ahora le ha llegado el turno a un dispositivo de gama de entrada: Phone (3a) Lite, que llega este miércoles al mercado desde 249 euros.
Phone (3a) Lite presenta una estructura interna de aluminio y un cuerpo de cristal en los colores blanco o negro, con un diseño que refleja acabados de calidad pensado para el día a día, que ofrece resistencia al polvo y al agua con certificación IP54.
Estrena Glyph Light, una evolución de la interfaz Glyph de Nothing, que incorpora funciones como Flip to Glyph para recibir notificaciones en silencio, Notificaciones Esenciales para los contactos más importantes y Temporizador de Cámara para las fotos en grupo. Además, permite personalizar las secuencias de luz para llamadas y contactos.
Este dispositivo integra un sistema de triple cámara, que incorpora un sensor principal de 50MP con un sensor Samsung de 1/1,57 pulgadas, que capta hasta un 64 por ciento más de luz que los sensores habituales de su gama, como ha indicado Nothing en una nota de prensa.
También cuenta con el motor TrueLens Engine 4.0, el mismo que equipa Phone (3), que combina una configuración fotográfica de alto nivel con herramientas avanzadas de edición mediante IA. Y ofrece funciones como Ultra XDR, Modo Retrato, Auto Tone, Modo Noche, Modo Macro y Captura de Movimiento.
La cámara frontal de 16MP garantiza selfis y videollamadas nítidas, mientras que la cámara trasera permite grabar vídeo en 4K a 30fps y cámara lenta en 1080p a 120fps.
Pantalla de este 'smartphone' utiliza un panel AMOLED de 6,77 pulgadas que ofrece una resolución FHD+ (1.080 x 2.392), una profundidad de color de 10 bits que muestra 1.070 millones de colores y una tasa de refresco de 120Hz para una respuesta fluida. Alcanza un brillo máxio de HDR de 3.000 nits y de 1.300 nits para exteriores y reduce la fatiga visual con la atenuación PWM de 2.160Hz, elimina el parpadeo.
Nothing ha elegido el procesador MediaTek Dimensity 7300 Pro para impulsar el redimiendo de Phone (3a) Lite, que acompaña de 8GB de memoria RAM, y hasta 8 GB de RAM virtual, garantizando una multitarea fluida y sin interrupciones. Además, el almacenamiento es ampliable hasta 2 TB mediante tarjeta microSD.
Incorpora una batería de 5.000mAh, con soporte para la carga rápida de 33 vatios y carga inversa por cable de 5 vatios, y tiene soporte para la conectividad Dual 5G, junto con WiFi 6 y Bluetooth 5.3.
Además, funciona con Nothing OS 3.5, basado en Android 15, que incluye funciones como Smart Drawer, que organiza automáticamente las aplicaciones; Private Space, para proteger archivos personales; y App Locker, que refuerza la seguridad de cada aplicación, garantizando tranquilidad en el uso diario.
Admit también Essential Key y Essential Space, que integran herramientas basadas en IA que facilitan la captura y organización de notas, ideas y contenido multimedia, mientras que Essential Search permite acceder al instante a archivos guardados, incluso sin conexión a internet.
Nothing ha confirmado que Phone (3a) Lite tendrá tres años de actualizaciones principales de Android y seis años de parches de seguridad. Además, podrá actualizar a Nothing OS 4.0 a comienzos de 2026.
Nothing Phone (3a) Lite está disponible desde este miércoles en negro y blanco, en dos variantes según la capacidad de almacenamiento interno: 128GB por 249 euros, y 256GB por 279 euros.