Ascienden a más de 68.600 los muertos por la ofensiva de Israel, con más de cien por los últimos ataques

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este miércoles a más de 68.600 los muertos y 170.600 los heridos a causa de la ofensiva de Israel contra el enclave, incluidos más de cien muertos por las doce horas de bombardeos entre el martes y el miércoles, tras lo que el Ejército israelí ha afirmado que el alto el fuego vuelve a estar en pie.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha apuntado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que desde el inicio de la ofensiva israelí contra la Franja tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según las autoridades de Israel--, se han confirmado 68.643 muertos y 170.655 heridos.

Así, ha especificado que la última oleada de bombardeos israelíes ha dejado hasta el momento 104 fallecidos confirmados, incluidos 46 niños, y 253 heridos, entre ellos 78 niños, por lo que desde la entrada en vigor del alto el fuego el 11 de octubre se han confirmado 211 "mártires" y 597 heridos.

Por otra parte, ha resaltado que los equipos de rescate han podido recuperar 482 cadáveres, incluidos ocho antes de los últimos bombardeos, en las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes a raíz del acuerdo entre Israel y Hamás sobre la aplicación de la primera fase de la propuesta de Estados Unidos sobre el futuro de la Franja.

El Ejército israelí ha afirmado este mismo miércoles que desde las 10.00 horas (hora local) vuelve a respetar el alto el fuego pactado con Hamás tras sus "ataques significativos" contra el enclave, lanzados "tras las violaciones por parte de Hamás", incluida la muerte de un soldado el martes y los retrasos en la entrega de los trece cadáveres de secuestrados en los ataques del 7-O que aún no han sido devueltos a Israel.

El grupo islamista se desvinculó del incidente en el que murió el citado militar y reafirmó su compromiso con el alto el fuego. "Hamás afirma no tener ninguna conexión con el tiroteo en Rafá y reafirma su compromiso con el acuerdo de alto el fuego. El bombardeo criminal llevado a cabo por el Ejército de ocupación fascista en zonas de la Franja representa una flagrante violación del acuerdo", denunció.

Hamás entregó el lunes los restos de un israelí, si bien las pruebas permitieron concluir que correspondían a un cadáver recuperado en diciembre de 2023. Además, el Ejército publicó un vídeo en el que afirmaba que se veía a milicianos excavando un agujero para trasladar a él los restos y presentarlos como recuperados durante los trabajos de búsqueda en la ciudad de Gaza (norte) en medio de la devastación de la ofensiva israelí.

El grupo ha afirmado en varias ocasiones que estos retrasos se deben a las dificultades en la búsqueda y recuperación de los cuerpos debido a la enorme devastación causada por la ofensiva israelí contra el enclave, incluida la escasez de equipamiento pesado para la retirada de escombros en las zonas bombardeadas por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).