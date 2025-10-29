Argentina lanza una moneda del Mundial 2026 con el segundo gol de Maradona ante Inglaterra en México 1986

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha emitido una moneda conmemorativa de plata dedicada a la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuyo motivo principal es la jugada del segundo gol marcado por Diego Armando Maradona para la 'Albiceleste' durante su partido contra Inglaterra en los cuartos de final en la edición de México 1986.

"En 2026 se cumplirán 40 años de aquel hito deportivo. Esta emisión se enmarca en el Programa Internacional de Monedas Conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El BCRA ya participó en este programa con la acuñación de monedas en las Copas de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, en la que la Argentina se coronó campeona del mundo", indicó este miércoles el propio BCRA en su página web.

A estas emisiones se suma ahora la del torneo de 2026, que será en Estados Unidos, Canadá y México. "El diseño de esta moneda conmemorativa, en la parte central de su anverso, presenta una pelota atravesando la moneda, como alegoría sobre la pasión futbolera, mientras que en el arco superior se inscribe la leyenda 'República Argentina', y en el inferior, 'Copa Mundial de la FIFA 2026'", precisó el BCRA en su nota de prensa.

"En el reverso, se exhibe el esquema del gol de 1986, donde se observa la trayectoria de la genial jugada: su camino al arco y los oponentes que fue eludiendo hasta marcar el gol. También en el reverso, en el círculo central del campo de juego figura el valor facial simbólico de $10 y en el exergo se presenta el año de acuñación 2025. En el arco superior se lee 'Banco Central de la República Argentina' y en el inferior, 'Copa Mundial de la FIFA 2026'", subrayó el BCRA en su comunicado oficial.

"La moneda es de plata 925, posee canto estriado, un peso de 27 gramos y un diámetro de 40 mm. La emisión para el mercado nacional es de 2.500 unidades. Además, se acuñaron monedas de oro de diseño similar que serán comercializadas en el ámbito internacional", informó el BCRA.

Por último, en su nota, se aclaró que "el diseño fue realizado por la Gerencia de Planeamiento Estratégico de Tesoro" a través de su Subgerencia de Emisiones Numismáticas del BCRA, y que fueron acuñadas por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda de España (FNMT).