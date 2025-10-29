Agencias

Alejandra Rubio excusa que Carlo Costanzia no atienda a la prensa en el estreno de Terelu Campos en Madrid

Alejandra Rubio no se ha querido perder el estreno de la obra de teatro 'Santa Lola' donde actúa su madre, en el Teatro Calderón de Madrid y allí se ha dejado ver acompañada por su pareja, Carlo Costanzia, ante los medios. Los dos tortolitos han posado en el photocall, pero solo ella ha atendido a la prensa... ¿por qué?

"Claro que no, es mi madre, cómo voy a faltar", decía nada más empezar a hablar ante las cámaras y desvelaba que "he hablado con ella después de comer y está nerviosísima, pero disfrutando de esos nervios".

En cuanto a la faceta de actriz de su madre, Alejandra aseguraba que "lo hace muy bien" porque "subirse encima de un escenario frente al público es muy difícil, hay que ser muy valiente" y su madre "lo hace muy bien".

Además, ha querido defender a la comunicadora de la crítica que Antonio Banderas hizo hace unos días cuando confesaba que parece que la gente va al teatro solo cuando hay un rostro conocido de la televisión: "Parece que en este país solo se puede hacer una cosa, si haces más te regañas".

Eso sí, Alejandra dejaba claro que "ya me sorprenden pocas cosas" y también que "no creo que Antonio tenga tiempo para fijarse en estas cosas, igual lo ha dicho como algo generalizado". Incluso su madre no ha atendido a las palabras del actor: "No, mi madre está a lo suyo".

Por su parte, la joven ha aclarado que pese a lo que tantas veces se ha dicho en los medios de comunicación "terminé mi carrera de interpretación, súper feliz y súper contenta, en un sitio que me ha dado muy buenos momentos y seguiré luchando por ello" y tiene ganas de debutar como tal aunque "por ahora sola, si puede ser".

De momento no tiene ninguna oferta de trabajo, pero sí que desvelaba que "me han ofrecido alguna cosilla, pero estoy en mi fase tímida" porque "esto da mucho miedo y más cuando realmente quieres, hay que pensarse mucho cómo quieres estrenarte".

En cuanto a su relación con Carlo, la colaboradora de televisión confesaba que "por ahora no" va a pasar por el altar con el modelo y que "cuando tenga que ser, será". Además, aseguraba que tiene "cero problema" en hacerlo público cuando así sea.

Excusaba a su pareja por no querer pararse a hablar con la prensa porque "es de pocas palabras", pero comentaba que está viviendo un buen momento profesional porque "está trabajando un montón, con largas jornadas interminables".

Por último, al informarle de que su primo José María y María 'La Jerezana' también habían acudido al estreno, Alejandra expresaba un "fenomenal"... y al decirle que están encantados con la idea de que se cae con Carlo, la joven contestaba: "Me alegro, y yo que se casen ellos". Eso sí, evitaba hacer declaraciones sobre el encuentro que tiene pendiente con su primo en la intimidad: "No voy a dar explicaciones de mi vida súper privada, ya doy suficientes y hay veces que hay que guardarse algunas cosas".

