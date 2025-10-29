Agencias

Alba LaMerced y Gonzalo Brancciari en 'Interautor Música 2025', con conciertos en Madrid, Montevideo y Cádiz

La malagueña Alba LaMerced y el montevideano Gonzalo Brancciari serán los protagonistas de la II edición de 'Interautor Música 2025', el programa de intercambio musical que impulsan Fundación SGAE y la Asociación General de Autores del Uruguay (AGADU) con el objetivo de internacionalizar el repertorio de los autores y autoras de España y Uruguay.

Tras su primera edición, en 2024, que unió los caminos de Bambikina y Fulana de Val, estos dos artistas presentarán sendos proyectos en los escenarios de los países anfitriones este noviembre, como han detallado sus impulsores.

De este modo, la cantautora andaluza Alba LaMerced actuará en la gala de entrega de los Premios Graffiti de la Música Uruguaya, el 6 de noviembre en la Sala Zitarrosa (Montevideo), y ofrecerá otros dos conciertos en la capital uruguaya: el 7 de noviembre a las 20 horas en el Centro Cultural Salinas (en la ciudad uruguaya de Canelones) y el 8 de noviembre (21 horas) en la Sala Blanca Podestá (Canelones). En este último, estará acompañada de Gonzalo Brancciari. Ambos conciertos son con entrada libre hasta completar aforo.

Por su parte, Gonzalo Brancciari (Montevideo, 1996), Premio Graffiti 2024 al Mejor Artista Nuevo, además de actuar el 6 y el 8 de noviembre junto a Alba LaMerced en Montevideo, viajará a España para tocar en el festival Monkey Week SON Estrella Galicia en El Puerto de Santa María (Escenario Fundación SGAE - 21 de noviembre a las 17 horas) y en la Sala Berlanga de Madrid (22 de noviembre), donde compartirá escenario con Alba en un recital conjunto.

