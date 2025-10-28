WhatsApp prueba una función de Administrar Almacenamiento en cada chat para facilitar liberar espacio en el dispositivo

WhatsApp ha comenzado a probar una nueva herramienta de Administrar Almacenamiento en los chats, de manera que los usuarios podrán mantenerse informados sobre el almacenamiento que ocupa una conversación concreta, así como los documentos compartidos y gestionarlo directamente desde dicho chat.

La red social de mensajería instantánea ya dispone de una opción de administración de almacenamiento general ubicada en el apartado de 'Almacenamiento y datos' en la Configuración de la aplicación, con la que los usuarios pueden visualizar cuánto almacenamiento está ocupando WhatsApp en sus dispositivos móviles, así como revisar y eliminar elementos y conversaciones para gestionar el espacio.

Sin embargo, la compañía pretende facilitar este proceso de gestión del espacio ofreciendo una nueva herramienta de Administrar Almacenamiento disponible directamente desde cada chat, donde mostrará información relacionada con el espacio que ocupa cada conversación de forma individual.

En este sentido, WhatsApp ha comenzado a probar esta opción con la versión beta para dispositivos iOS (25.31.10.70), aunque también se ha puesto a disposición de la beta de Android (2.25.31.13), tal y como ha podido conocer el medio especializado WaBetaInfo, quien ha tenido acceso a esta función.

En concreto, la nueva opción de Administrar Almacenamiento se ha implementado en la pantalla de información de cada chat individual o grupal, y ha sido ideada para que los usuarios accedan más rápido a sus archivos multimedia compartidos en una conversación concreta y puedan gestionarlos, ordenarlos o eliminarlos para liberar espacio de forma más eficiente.

De esta manera, al integrar el acceso directo en cada chat, los usuarios pueden gestionar su almacenamiento con respecto a la red social de forma más concreta, accediendo exclusivamente a los contenidos enviados y recibidos en cada conversación, sin necesidad de gestionarlo desde la configuración general, donde todos los contenidos aparecen mezclados.

Asimismo, los usuarios también podrán conocer de forma más sencilla qué conversaciones ocupan más espacio en el almacenamiento de su 'smartphone' y eliminar archivos innecesarios para recuperar espacio, ya sean fotos, vídeos o documentos, que aparecen organizados por tamaño.

Con todo, para liberar espacio en el dispositivo con esta función de Administrar Almacenamiento en los chats, se deberá pulsar en la información del perfil, deslizar hasta 'Administrar almacenamiento' y una vez dentro, eliminar los documentos o fotografías no deseados.