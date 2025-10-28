Una jefa de servicio de Emergencias afirma que el Gobierno pidió enviar el Es Alert una hora y media antes

Una jefa del servicio de coordinación del '112 Comunitat Valenciana' ha afirmado a la jueza de la dana que Delegación de Gobierno reclamó enviar el Es Alert a la población a las 18.34 horas, una hora y media antes de que se remitiera, que fue finalmente a las 20.11 horas, cuando ya había fallecido gente.

La testigo, que también participó telemáticamente el día de la riada en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), se ha pronunciado en estos términos en su declaración ante la titular del juzgado número 3 de Catarroja, encargada de investigar la gestión de la catastrófica dana que ha dejado 229 víctimas mortales y cuantiosos daños materiales.

Durante su declaración, la testigo ha indicado, según ha podido saber Europa Press, que la responsable de Protección Civil requirió el mensaje para alertar a la población a las 18.34 horas, y se le contestó desde el Cecopi que se estaba gestionando.

Así mismo, ha afirmado que ese día estuvo en contacto con el ex secretario autonómico, Emilio Argüeso, investigado en el procedimiento, para remitirle información acerca de las lluvias. También ha comentado que en una ocasión éste le pidió información, la mañana de la dana, por el trayecto de València a Xàtiva "para Presidencia", ha expuesto.