Un total de 7 provincias tienen activados avisos por lluvia, que serán fuertes en el oeste de Extremadura y Andalucía

Las lluvias activarán este martes los avisos en Badajoz, Cáceres, Ávila, Salamanca, Cádiz y Huelva, Toledo, con posibles precipitaciones fuertes y persistentes en el oeste de Extremadura y Andalucía a últimas horas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La AEMET prevé para este martes la proximidad de una baja en el suroeste peninsular, aunque indica que hay incertidumbre sobre la hora, pero que hará que aumente la nubosidad en la Península de suroeste a noreste, lo que dejará cielos muy nubosos o cubiertos en el oeste y suroeste, así como muy abundante nubosidad alta en el resto. Además, se esperan intervalos de nubes bajas por la mañana en el litoral sureste, Mediterráneo y en Baleares.

Asimismo, se esperan precipitaciones en el oeste a partir del final de la mañana que se extenderán, con menor probabilidad e intensidad, al centro-este, pero no se esperan en el nordeste, Pirineos y Cantábrico oriental. A última hora se prevé que las precipitaciones sean persistentes en el oeste de Extremadura y de Andalucía, con probables chubascos que serán localmente fuertes y que ocasionalmente estarán acompañados por tormentas. También serán probables las brumas y algún banco de niebla en zonas próximas al litoral del Golfo de Cádiz y zonas del interior del Alto Ebro.

En cuanto a las temperaturas máximas, se esperan ascensos que serán más acusados en zonas altas de la meseta norte, zonas del Cantábrico oriental y norte de Navarra, así como descensos en el litoral gallego. Respecto a las temperaturas mínimas, estarán en ligero ascenso, excepto en la mitad sur peninsular, valle del Ebro y Cantábrico oriental, donde se esperan ligeros descensos. Mientras, en Canarias las temperaturas estarán en descenso en las islas occidentales, que será más acusado en cumbres y medianías y con pocos cambios en las orientales.

Por otra parte, se esperan vientos flojos de componente este y sur en el interior durante la mayor parte del día. Además, a partir de la tarde aumentará la intensidad a vientos moderados, con predominio de la componente sur y sureste en el interior, oeste de la Península, Cantábrico, costa mediterránea, así como en el Golfo de Cádiz, donde puede ser puntualmente fuerte. También se espera viento moderado del este en Alborán y Estrecho.

Respecto a Canarias, el viento del oeste será más intenso en la provincia occidental con probables rachas que serán muy fuertes en zonas altas, mientras que en la provincia oriental será del este y flojo a primeras horas, arreciando y rolando a oeste moderado por la tarde.