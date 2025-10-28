Técnicos superiores sanitarios amenazan con llegar a huelga indefinida si el Gobierno no asume sus "compromisos"

El presidente del Colegio Profesional de Técnicos Superiores Sanitarios de la Comunidad Valenciana, Juan Felipe Rodríguez, ha avanzado que los técnicos superiores sanitarios (TSS) están dispuestos a llegar a una huelga de hambre, una huelga indefinida y "mucho más" si los Ministerios de Sanidad, Educación y Hacienda no asumen los "compromisos" adquiridos.

"La línea roja ya la hemos traspasado, no vamos a esperar más y lo único que estamos pidiendo es que se nos haga caso y que no se nos trate como la escoria de la sanidad, porque hacemos un trabajo primordial para todo el sistema sanitario estatal", ha señalado en una rueda de prensa con motivo de la convocatoria de cuatro jornadas de huelga nacional, que tendrán lugar los días 30 y 31 de octubre, y 3 y 4 de noviembre.

Estos paros de los TSS, que también se unirán en una manifestación que recorrerá Madrid el lunes 3, empezará en la sede del Ministerio de Hacienda, pasará por el Ministerio de Educación y finalizará en el Ministerio de Sanidad, se deben al incumplimiento por parte de estos departamentos de las reivindicaciones de los profesionales durante 40 años, una situación que Rodríguez ha calificado de "tomadura de pelo".

Las Comisiones por el Grado Universitario de los Técnicos Superiores Sanitarias, formadas por varios sindicatos, tenían prevista una huelga los días 16 y 17 de junio que desconvocaron tras una reunión con el Ministerio de Sanidad en el que este se "comprometió", según los TSS, a impulsar sus demandas y satisfacerlas a través del Estatuto Marco que negocia con otros sindicatos.

Sin embargo, Juan Felipe Rodríguez ha detallado que, ahora, la Subdirección General de Ordenación Profesional de Sanidad les ha informado en un escrito de que "ellos no se habían comprometido a nada", lo que ha llevado a convocar estas jornadas de huelga. A este respecto, ha apuntado que el Ministerio no ha convocado al Comité de Huelga a una reunión en esta ocasión.

Los sindicatos convocantes han manifestado que tienen el apoyo de los técnicos de los centros sanitarios. "Hemos comprobado en las asambleas que hemos hecho prácticamente en todos los centros sanitarios de este país, a través de los compañeros de las diferentes comunidades autónomas, que los técnicos han dicho basta ya, que han dicho ni un paso atrás, que no nos vamos a volver a dejar engañar tranquilamente. Y ellos están dispuestos a llegar donde haga falta", ha indicado el presidente de la Asociación Española de Técnicos de Laboratorio (AETEL), Juan Carlos Rodríguez.

"Y el día 30 se comprobará que sin técnicos la sanidad no funciona, porque los técnicos superiores sanitarios podemos ser menos en volumen, en número de trabajadores dentro de los hospitales, pero somos una parte fundamental e imprescindible", ha subrayado.

INTRUSIÓN, FALTA DE FORMACIÓN Y HOMOLOGACIÓN

Entre las reclamaciones de los TSS, estos piden el reconocimiento del carácter oficial de profesión sanitaria titulada y reglada, una retribución adecuada con el grupo B que establece el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) desde 2007, la creación de diplomas de acreditación avanzada. La única de sus demandas históricas que ya ha sido solventada es su reconocimiento como nivel 5 del Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente (MECU) en el borrador del Estatuto Marco.

"No estamos pidiendo que se invente nada para nosotros, que es lo más triste de toda nuestra situación. Estamos pidiendo que se aplique la normativa laboral sanitaria en la ocupación de los puestos de trabajo. A día de hoy seguimos padeciendo una intrusión de funciones que avergonzaría a cualquier ciudadano u homólogo europeo", ha señalado el secretario general del Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios (SIETeSS), Francisco Javier Montero.

Según ha explicado, la titulación de los TSS en España "no es compatible" con la de ningún país, por lo que estos profesionales no pueden trabajar en otra parte del mundo, a pesar de que la Unión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) instó a ello para favorecer la libre circulación de trabajadores y conocimientos.

Asimismo, ha aseverado que los TSS tienen que actualizar su formación con sus propios recursos porque los Ministerio de Educación y Sanidad no facilitan formación. "Ni saben ni conocen realmente lo que es un técnico superior sanitario y las funciones y el ejercicio de su profesión lo que conlleva", ha apuntado.