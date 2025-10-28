Taiwán destaca sus relaciones con EEUU a pesar de la inminente cumbre entre Trump y Xi

El ministro de Exteriores de Taiwán, Lin Chia Lung, ha destacado este martes sus buenas relaciones con Estados Unidos a pesar de la inminente cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, prevista para este jueves en Corea del Sur.

Así, ha destacado que exista una intención de "abandonar" la isla, un territorio al que Chna considera una provincia más bajo su soberanía. "No importa si hablan de seguridad, comercio o negocios, hay una cooperación cercana", ha aclarado durante una rueda de prensa en la que ha matizado que las relaciones entre las partes "son muy estables".

No obstante, el primer cara a cara entre los presidentes chino y estadounidense ha hecho saltar las alarmas ante la posibilidad de que las partes pongan sobre la mesa un posible acuerdo comercial.

De momento, Trump ha hecho hincapié en que no se producirá invasión alguna de la isla "mientras haya un presidente republicano en la Casa Blanca", aunque tampoco ha aprobado nuevas ventas de armamento a Taipéi.

Estados Unidos, como muchos otros países, carece de lazos diplomáticos oficiales con Taiwán, pero está obligado por ley a ofrecer a la isla los medios democráticos para defenderse de posibles agresiones, lo que suscita fuertes críticas desde Pekín, que considera este asunto una cuestión profundamente vinculada su política nacional.

Los vínculos entre las partes se rompieron en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista Kuomintang sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista y se trasladaran al archipiélago. Las relaciones se restablecieron solo a nivel empresarial e informal a finales de la década de los 80.