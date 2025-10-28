Agencias

Novo Nordisk informa del restablecimiento del suministro normalizado de 'Ozempic' en farmacias españolas

Por Newsroom Infobae

Guardar

Novo Nordisk ha informado de que, desde el 1 de octubre, 'Ozempic' (semaglutida inyectable) vuelve a estar disponible con normalidad en las farmacias españolas, para adultos con diabetes tipo 2 que no han logrado un control glucémico adecuado y como complemento de la dieta y el ejercicio.

La normalización del suministro de este tratamiento análogo del GLP-1 de prescripción médica se refleja en la desactivación de la alerta publicada en la página web del Centro de Información de Medicamentos (CIMA) de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

Esto es resultado de las múltiples medidas que Novo Nordisk ha llevado a cabo durante estos últimos años. Desde que comenzaron a producirse las primeras tensiones en la cadena de suministro de este medicamento, ocasionadas por un crecimiento de la demanda global sin precedentes, "la mayor prioridad" para Novo Nordisk ha sido atender las necesidades de los pacientes para los que este tratamiento está indicado (adultos con diabetes tipo 2 que no han logrado un control glucémico adecuado), emprendiendo de manera urgente medidas con resultados a corto, medio y largo plazo.

Novo Nordisk ha estado produciendo a niveles máximos históricos y ha incrementado significativamente su inversión anual en las plantas de producción cada año; en el periodo 2022-2024 esta inversión ha supuesto casi 11.000 millones de euros.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Quejas por una miniatura con desnudos que YouTube recomendaba a cualquier búsqueda en la plataforma

Infobae

Mayores reclaman un pacto de Estado para garantizar un nuevo modelo de cuidados "justo, sostenible y universal"

Mayores reclaman un pacto de

Israel dice que los restos entregados por Hamás corresponden a un rehén cuyo cadáver fue recuperado en 2023

Israel dice que los restos

Windows 11 prueba el diagnóstico proactivo de la memoria para informar sobre fallos de reinicio inesperados

Windows 11 prueba el diagnóstico

Transportes alcanza los 246 millones de euros ejecutados en subvenciones de su programa de descarbonización

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible impulsa una transformación en el sector mediante fondos europeos que promueven la innovación ecológica y digital, destacando la financiación ferroviaria e intermodal, con una importante participación del sector privado y plazos en curso para ejecutar proyectos

Transportes alcanza los 246 millones