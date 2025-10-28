Nexus Energía suministrará energía verde a los centros de Enaire durante 2026 por valor de 9,6 millones

Nexus Energía suministrará energía verde a los centros de Enaire a lo largo de 2026 al adjudicarse el contrato anual para abastecer con un total de 39,41 GWh de energía 100% renovable, acreditada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y por un valor de 9,6 millones de euros.

Tal y como destaca en un comunicado, la compañía promueve el crecimiento de la energía verde en el sector público, apoyando a las administraciones en el desarrollo e implementación de sus estrategias de descarbonización.

En este contexto, Nexus Energía actúa como socio energético de más de 100 ayuntamientos y un gran número de organismos públicos. En concreto, cuenta con una unidad experta en licitaciones públicas y con áreas de gestión y posventa especializadas.

Además, la energética suministra electricidad y gas natural a más de 25.332 puntos de suministro de empresas y a más de 29.154 puntos de suministro domésticos.