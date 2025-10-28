Nandu Jubany: "Me gustaría ganar la categoría y un 'Top 20' en la general del Dakar sería la hostia"

El cocinero con una Estrella Michelin Nandu Jubany ha presentado este martes en Viladrau (Barcelona) su proyecto para el Rally Dakar 2026, que se disputará en Arabia del 3 al 17 de enero y en el que participará por tercera vez --segunda en coches-- junto al copiloto Marc Solà, con el objetivo de repetir el podio logrado este 2025 en la categoría de dos ruedas motrices y "aspirar a un 'Top 20' general".

"No sueño con ganar el Dakar, me gusta mucho pero de tonto no tengo nada. Sé lo que se puede hacer. Me gustaría hacer primero de la categoría ('buggy') y un 'Top 20' general sería la hostia", afirmó Jubany durante el acto, que reunió a familiares, amigos, patrocinadores y prensa en la finca El Masnou, donde cuenta con un pequeño circuito de pruebas.

En el evento, el piloto pudo rodar apenas tres kilómetros con su nuevo buggy antes de romper la caja de cambios, un contratiempo que no le hizo perder el humor. "Este año hemos tenido problemas que el año pasado no tuvimos. Como hoy, que en tres kilómetros hemos roto el cambio". Tras ello, ofreció vueltas a los asistentes en un coche de rally del expiloto Xevi Pons.

Jubany, que fue segundo en su categoría y primer español en la general del Dakar 2025 (19º en Ultimate y 27º absoluto), afronta la nueva edición con un vehículo Optimus mejorado. "Hemos puesto aire acondicionado, 50 CV más, suspensiones arregladas por el equipo. El coche, si no lo chafo yo, no se chafa. Excepto hoy, vaya. Quizá tenía que pasar hoy esto. El Dakar es esto, tirar y seguir con todo lo que te pase", apuntó con ironía.

El chef, que se define como un competidor "de toda la vida", aseguró que su reto pasa por mantener la cabeza fría en las etapas más técnicas. "Tendré que vigilar, ser inteligente, hacer caso a Marc (su copiloto), que es difícil. Y correr sin romper nada, ni una rueda ni un palier. Así creo que podremos hacerlo muy bien", señaló.

Sobre el recorrido de 2026, Jubany celebró que se mantenga la dureza del rally. "Cuanto más difícil, mejor. No estudio las etapas, no me gusta. Cuantas más piedras, mejor. Me fastidia la etapa rápida, me cuesta más adaptarme. Voy bien en las pistas técnicas, en las complicadas, aunque sea más fácil pinchar", explicó.

Su copiloto Marc Solà destacó la buena sintonía entre ambos y la ambición para esta nueva aventura. "Ya hubiéramos firmado el podio, lo logramos, esperamos este año firmar otro. Para este año vamos más preparados, con ganas de mejorar y hacerlo mejor. Aunque me tocará frenar un poco a Nandu, que se me está acelerando un poco", dijo entre risas.

Solà también analizó los cambios del recorrido, que eliminará el "Empty Quarter" y la etapa de 48 horas. "El tramo de dunas parece más fácil pero puede ser peor, habrá más trampas. En la etapa maratón, con el vivac, hay que salir fuerte pero conservar, porque no tienes asistencias", advirtió.

Jubany afrontará así su tercer Dakar consecutivo, consolidando una trayectoria deportiva tan singular como su carrera gastronómica, con el mismo espíritu que le caracteriza: "El Dakar es esto: tirar y seguir con todo lo que te pase", reiteró Jubany.