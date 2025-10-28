Agencias

Mueren doce personas tras estrellarse una avioneta con turistas de camino a la reserva de Masái Mara

Por Newsroom Infobae

Al menos doce personas han muerto este martes tras estrellarse una avioneta que transportaba a turistas hacia la reserva natural de Masái Mara, uno de los principales lugares turísticos de Kenia, según han confirmado las autoridades kenianas, sin que por ahora haya detalles sobre sus identidades o nacionalidades o sobre las causas del siniestro.

La Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA) ha indicado en un comunicado en su cuenta en la red social X que el aparato se dirigía de Diani a Kichwa Tembo y ha afirmado que se ha estrellado a las 5.30 horas (hora local). "El aparato llevaba a doce personas a bordo. Las agencias gubernamentales están en el lugar para determinar la causas del accidente y su impacto", ha afirmado.

El comisionado del condado de Kwale, Steven Orinde, ha indicado que las víctimas son turistas que iban a Masái Mara, según ha recogido el diario keniano 'The Standard'. "Aún tenemos que establecer las nacionalidades, pero todos eran turistas extranjeros que iban a Mara", ha recalcado, sin más detalles por el momento sobre el accidente.

