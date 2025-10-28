Mueren 18 migrantes en un naufragio frente a las costas de Libia

Al menos 18 migrantes han fallecido por el naufragio frente a las costas de Libia de la embarcación con la que intentaban alcanzar las costas del sur de Europa, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que ha confirmado el rescate de 64 supervivientes.

La barca, de madera, se ha hundido apenas unas horas después de partir este martes desde la costa de Surman, en el oeste de Libia, debido al fuerte oleaje. La OIM ha lamentado este "trágico incidente", en el que ve "un crudo recordatorio de los graves peligros" a los que se enfrentan estas personas.

La organización no ha podido identificar la nacionalidad de las víctimas mortales, pero sí ha confirmado que entre los supervivientes hay personas de Sudán, Bangladesh, Pakistán y Somalia.

Más de mil personas han perecido en la zona central del Mediterráneo en lo que va de año, entre ellos al menos 527 frente a Libia, según las estimaciones de la agencia de la ONU, que ha vuelto a abogar por vías seguras y legales para migrar y por agilizar las operaciones de rescate.