Agencias

México recibirá este año más de 1,6 millones de turistas por el 'Día de Muertos', un 2,3% más

Por Newsroom Infobae

Guardar

México recibirá entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre, con motivo de la celebración del 'Día de Muertos', más de 1,608 millones de turistas, lo que supone un alza del 2,3% en comparación con el año anterior.

Son cifras ofrecidas por la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, quien también precisó que un 73% del total de visitantes serán nacional y un 27% corresponderá a extranjeros.

De media, la ocupación hotelera durante la semana de celebraciones se situará en el 60,8%, según las estimaciones del Gobierno mexicano, lo que supone 1,4 puntos porcentuales por encima de la cifra registrada en 2024.

Rodríguez Zamora subrayó que destinos como la Ciudad de México, Cancún, Riviera Maya, Guadalajara y Monterrey concentran gran parte del flujo turístico, si bien también se ha observado un crecimiento sostenido en lugares como Acapulco, Puerto Vallarta o Mazatlán.

"El 'Día de Muertos' es una celebración única, llena de color y alegría donde honramos la vida a través de nuestras tradiciones. En ninguna otra parte del mundo existe una manifestación tan viva y conmovedora, que une a las familias, despierta el interés de millones y nos llena de orgullo como nación", ha expresado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

WhatsApp prueba una función de Administrar Almacenamiento en cada chat para facilitar liberar espacio en el dispositivo

WhatsApp prueba una función de

Cinco vecinos de Paiporta narran cómo vivieron en sus casas la riada del 57 y el 29O: "Esta vez ha sido criminal"

Cinco vecinos de Paiporta narran

Técnicos superiores sanitarios amenazan con llegar a huelga indefinida si el Gobierno no asume sus "compromisos"

Infobae

La participación a las 12.00 en las legislativas argentinas se queda a siete puntos por debajo de 2021

El porcentaje de ciudadanos que ha concurrido a las urnas durante la jornada electoral en Argentina refleja un descenso considerable respecto a citas previas, mientras la expectativa crece por la definición política entre oficialismo y peronistas impulsados por la expresidenta Fernández

La participación a las 12.00

El centrocampista del Atlético de Madrid Pablo Barrios sufre una lesión muscular de bajo grado

El centrocampista del Atlético de