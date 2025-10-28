Agencias

Lukashenko tilda de "absurda" la decisión de Lituania de cerrar la frontera

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha tildado este martes de "absurda" la decisión de las autoridades lituanas de cerrar la frontera y ha asegurado que el supuesto despliegue de globos de contrabando es tan solo un "pretexto", algo "trivial incluso para un país como Lituania".

Así, ha lamentado que se haya pedido a Minsk "disculparse" por la presencia de unos globos que han provocado recientemente problemas en el tráfico aeroportuario. "Minsk se disculpará si se demuestra que es culpable, si se le condena por esto", ha aseverado durante un foro sobre seguridad celebrado en la capital del país.

En este sentido, ha afirmado que "si los globos han aparecido allí, el asunto debe ser abordado allí". "Puedo decir con responsabilidad de que no estamos hablando de ningún tipo de contrabando extraordinario, pero esto es un reflejo de nuestro potencial político dado que están intentando frenarnos", ha aclarado.

Las autoridades lituanas ya desarrollaron el fin de semana tareas de reconocimiento y actuaciones de prueba ante estos globos, pero para la próxima semana las Fuerzas Armadas ya podrán tomar "todas las medidas que sean necesarias", incluido el derribo de los artefactos.

La situación ha llevado a Lukashenko a proponer incluso un acuerdo con los países occidentales para controlar el flujo migratorio y cerrar la crisis abierta en la frontera. "Tenemos que garantizar el control de la situación por parte de todos. Tenemos que alcanzar acuerdos, por ejemplo, dentro de un pacto global. Podemos hablarlo con el presidente (estadounidense, Donald) Trump", ha apuntado.

Esto puede incluir un sistema "unificado" para seguir a los migrantes y supervisar sus movimientos, mientras se introducen medidas para combatir a los traficantes de personas y a los grupos criminales. Además, ha instado a acelerar los procesos de deportación.

"Todos los países están de acuerdo en la importancia de esto, incluso los que ven la destrucción de un gasoducto como un acto heroico. En cualquier situación, es necesario intercambiar datos, garantizar la integridad física y las operaciones", ha zanjado.

