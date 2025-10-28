Agencias

La UE acuerda cuotas para el mar Báltico con 45% más para sardina pero recorte de salmón y otras especies

Por Newsroom Infobae

Guardar

Los Estados miembros de la Unión Europea han acordado este martes los Totales Admisibles de Captura (TAC) y cuotas para 2026 en el mar Báltico que contempla un aumento del 45% para la sardina, pero recortes en varias especies incluyendo el salmón y el bacalao.

El mayor aumento de la cuota pesquera lo registra la sardina cuya captura incrementa un 45% con respecto al presente año, en línea con los informes científicos.

Sin embargo la pesca de otras especies se verá seriamente reducida, caso del salmón que sufre un recorte del 27% en la cuenca principal báltica y de un 1% en el golfo de Filandia.

También se recortan las capturas permitidas de arenque, un 15% menos, incluyendo un cierre de tres meses de las pesquerías coincidiendo con la época del desove. La pesca en otras cuencas como la del golfo de Riga, cae un 17% mientras que en el Báltico occidental se mantiene invariable.

La situación del bacalao sigue siendo preocupante por lo que la UE acordó seguir estableciendo una cuota únicamente para las capturas accesorias, con el fin de permitir la recuperación de las poblaciones.

Este acuerdo establece los límites de pesca para la flota del norte de Europa, ahora el Consejo adoptará formalmente la decisión en una próxima reunión, una vez que el texto se haya finalizado en todas las lenguas de la UE. Para la reunión del mes de diciembre se espera el reparto de cuotas para las pesquerías del Atlántico y el Mediterráneo, en la que España cuenta con la mayor flota de la UE.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Quejas por una miniatura con desnudos que YouTube recomendaba a cualquier búsqueda en la plataforma

Infobae

Mayores reclaman un pacto de Estado para garantizar un nuevo modelo de cuidados "justo, sostenible y universal"

Mayores reclaman un pacto de

Israel dice que los restos entregados por Hamás corresponden a un rehén cuyo cadáver fue recuperado en 2023

Israel dice que los restos

Windows 11 prueba el diagnóstico proactivo de la memoria para informar sobre fallos de reinicio inesperados

Windows 11 prueba el diagnóstico

Transportes alcanza los 246 millones de euros ejecutados en subvenciones de su programa de descarbonización

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible impulsa una transformación en el sector mediante fondos europeos que promueven la innovación ecológica y digital, destacando la financiación ferroviaria e intermodal, con una importante participación del sector privado y plazos en curso para ejecutar proyectos

Transportes alcanza los 246 millones