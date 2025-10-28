La serie OPPO Find X9 se lanza a nivel mundial con un teleobjetivo de 200 MP y una batería de más de 7.000 mAh

OPPO ha anunciado el lanzamiento mundial de su gama 'flagship' OPPO Find X9 Series, compuesta por los dispositivos Find X9 y Find X9 Pro, una serie que parte de los 999 euros y que destaca por elevar su tecnología de imagen móvil gracias a su teleobjetivo Hasselblad de 200 MP de su 'tope de gama', con un zoom de 13 aumentos sin pérdida de calidad, y por su enorme batería de más de 7000 mAh.

En un evento celebrado en Barcelona, el vicepresidente sénior y director de Producto de OPPO, Pete Lau, ha señalado que esta nueva serie ofrece "una mejora integral y completa", estableciendo "un nuevo estándar mundial de excelencia en smartphones". En este sentido, la compañía también destaca un aumento de rendimiento de hasta un 32 por ciento respecto a sus predecesores y la integración del sistema operativo ColorOS 16, que supone "un nuevo referente en cuanto a rapidez, inteligencia y conectividad".

La familia Find X de OPPO siempre ha apostado por la fotografía y para estos nuevos modelos presenta el sistema de cámara Hasselblad Master de nueva generación, que combina 'hardware' de última tecnología con fotografía computacional avanzada, lo que supone -según destaca la compañía- "un gran avance en la calidad de imagen", que se puede apreciar en su máximo esplendor en el modelo Pro.

Así, el OPPO Find X9 cuenta con una triple cámara, con una lente principal de 50 MP y un sensor Sony LYT-808 de 1/1,4 pulgadas y una apertura de f/1,6; una cámara ultra gran angular de 50 MP con autofoco para fotografía macro; y una cámara teleobjetivo periscopio de 50 MP. Mientras que el OPPO Find X9 Pro mejora la cámara principal -gracias al sensor Sony LYT 828 personalizado de 1/1,28 pulgadas- y el teleobjetivo que firma en colaboración con Hasselblad, que alcanza los 200 MP y un zoom digital de hasta 120 aumentos.

Asimismo, la serie Find X9 estrena el nuevo LUMO Image Engine, el conjunto de algoritmos de fotografía computacional de OPPO que mejora la luminosidad, el rango dinámico y la colorimetría. Al reconstruir el proceso de imagen mediante Parallel Computing, el procesador consigue hasta un 50% menos de uso de la CPU, un 60% menos de uso de la memoria y un 50% menos de consumo energético.

UNA RESOLUCIÓN DE IMAGEN PARA NO PERDER NI UN DETALLE

De esta forma, con luz natural intensa, los usuarios pueden capturar fotos con una resolución máxima de 50 MP de forma predeterminada, lo que ofrece más de cuatro veces el detalle de las imágenes estándar de 12 MP, haciendo que al aumentar la fotografía veamos cualquier detalle con una nitidez enorme. En condiciones de poca luz u otras situaciones difíciles, la cámara cambia de forma inteligente a los modos de 25 MP o 12 MP, utilizando la agrupación de píxeles para un control superior del ruido.

Esta serie también incorpora la función 4K Motion Photos, que eleva la resolución de vídeo de 1080p a 4K. Además, los usuarios pueden extraer cualquier fotograma como imagen fija de alta resolución. La compañía pone de ejemplos las imágenes tomadas en situaciones extremadamente difíciles, como son los conciertos, para demostrar el potencial de su nueva cámara.

Para obtener la máxima calidad, OPPO también ofrece el teleconvertidor Hasselblad, que hay que acoplar al móvil con una funda especial y que se vende por separado. Este accesorio óptico de calidad profesional, diseñado exclusivamente para el OPPO Find X9 Pro, transforma el teléfono en una potente herramienta con zoom óptico de 10 aumentos, que permite un zoom digital de hasta 200 aumentos para fotos y 50 aumentos para vídeo.

GRAN BATERÍA Y EL FOCO PUESTO EN EL RENDIMIENTO

OPPO Find X9 está equipado con una potente batería de 7.025 mAh, mientras que el modelo Pro, aprovechando su mayor tamaño, cuenta con una batería aún más potente de 7.500 mAh, la mayor de todos los modelos 'flagship' de OPPO. Encajar estas baterías en una estructura tan fina (de 7,99 mm de grosor en el modelo base) es posible gracias a la estructura de silicio y carbono de tercera generación.

En lo que respecta a la carga, ambos modelos admiten la carga rápida por cable OPPO SUPERVOOC de 80 vatios (W), la carga inalámbrica AIRVOOC de 50 W y la carga inalámbrica inversa de 10 W.

Otro de los aspectos en los que la marca ha puesto el foco es en el rendimiento. Por ello, la serie Find X9 está equipada con el 'chipset' MediaTek Dimensity 9500. Basado en el proceso de 3 nm de tercera generación de TSMC, su arquitectura de CPU All-Big-Core alcanza un rendimiento hasta un 32 por ciento superior y un consumo energético máximo un 55 por ciento menor, según datos facilitados por OPPO.

Desarrollado junto a MediaTek, el nuevo procesador Trinity Engine de OPPO cambia la forma de manejar los recursos a nivel de chip para ofrecer un mayor rendimiento y una eficiencia energética superior. Esto incluye características como la sincronización dinámica de fotogramas a nivel de chip para una mayor fluidez en situaciones de estrés elevado, un modelo de potencia de computación unificado para una precisión superior al 90 por ciento en la predicción del consumo de energía y la descarga del sensor, lo que se traduce en un 16,1 por ciento menos de consumo de energía durante la grabación de vídeo HDR 4K a 60 fps, por ejemplo.

Por último, la marca se ha centrado en el diseño y el sistema operativo de sus nuevos terminales. Ambos modelos cuentan con una pantalla plana de nueva generación con biseles simétricos ultrafinos de 1,15 mm para una experiencia visual envolvente y sin bordes. Estos paneles tienen una tasa de refresco de 120 Hz cuentan con un brillo máximo en exteriores de 3.600 nits.

ColorOS 16, por su parte, trae un amplio abanico de funciones con IA que aumentan la productividad y la creatividad. Con AI Mind Space, los usuarios pueden capturar contenido de la pantalla al instante con la nueva tecla Snap Key; AI Recorder genera automáticamente títulos y resúmenes; mientras que AI Portrait Glow mejora los retratos con poca luz equilibrando la luz y los tonos de piel con un solo toque.

La nueva serie OPPO Find X9 ya está disponible para reserva desde el 28 de octubre hasta el 6 de noviembre, en el 'eCommerce' oficial de OPPO y en los principales operadores y 'retailers'. OPPO Find X9 Pro está disponible en su versión de 16 GB + 512 GB por 1.299 euros y con su oferta de lanzamiento los usuarios podrán conseguir un OPPO Watch X2 de regalo -valorado en 349 euros-, mientras que el OPPO Find X9 está disponible en su versión de 12 GB + 512 GB por 999 euros, con un OPPO Pad SE de regalo -valorada en 199 euros- si lo adquieren en el periodo de promoción (entre el 28 de octubre y el 30 de noviembre).