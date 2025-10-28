La Duma Estatal aprueba reunificar el reclutamiento para el servicio militar obligatorio durante todo el año

La Duma Estatal rusa ha aprobado este martes una modificación de la ley de reclutamiento obligatorio, por la cual la instrucción se llevará a cabo durante todo el año y no durante dos etapas separadas por el periodo estival.

Hasta ahora, en Rusia la instrucción militar se realizaba dos veces al año, del 1 de abril al 15 de julio y del 1 de octubre al 31 de diciembre. La nueva norma además establece un plazo de 30 días para que los seleccionados se presenten en la oficina de reclutamiento desde el momento en el que reciben la citación.

Se considerará evasor del servicio militar y será incluido en la lista de personas más buscadas a todo aquel que no se presente en ese plazo. No obstante, la norma solo entrará en vigor a partir de enero de 2026, una vez sea sancionada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

Los responsables de la norma confían en que de esta manera se distribuya de manera más equitativa la carga de trabajo en los centros de reclutamiento y mejorar la calidad de la instrucción, según ha informado la agencia rusa de noticias TASS.

Por otro lado, el Gobierno ruso pretende reclutar antes de finalizar el año a unos 135.000 efectivos, la mayor cifra en los últimos nueve años. Debido a que la legislación no permite a los reclutas participar en conflictos bélicos, Moscú está acelerando la instrucción para combatir en Ucrania.