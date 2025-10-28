Israel mata a tres palestinos que califica como "terroristas" en Yenín, Cisjordania

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y la agencia de Inteligencia del país, el Shin Bet, han anunciado este martes un ataque conjunto con la Fuerza Aérea y la Policía israelíes, en el que han matado a tres palestinos que acusan de "terroristas" en la gobernación de Yenín, en el norte de Cisjordania.

"En una operación ofensiva en la aldea de Qud, (...) combatientes de las FDI, el Shin Bet y (la unidad policial antiterrorista) Yamim operaron anoche bajo la dirección del Shin Bet para arrestar a terroristas que participaban en una organización terrorista en el campamento de Yenín", han afirmado en un comunicado conjunto los portavoces del Ejército y de la Inteligencia israelíes.

Durante la operación, "francotiradores de Yamim identificaron a un escuadrón de terroristas dentro de una cueva y les dispararon, matando a dos terroristas e hiriendo a uno", tras lo cual la Fuerza Aérea, con indicaciones del Shin Bet, "abatió al otro terrorista".

Previamente, el portal de noticias palestino PalInfo ha informado de que operativos israelíes habían rodeado una casa familiar en la localidad de Kafr Qud, en el oeste de Yenín, a lo que han seguido disparos y explosiones. Tras ello, han llegado a la zona excavadoras y vehículos militares israelíes.

El ataque en el territorio palestino ha llegado un día después de la muerte a tiros de un joven en la ciudad cisjordana de Hebrón. Naciones Unidas afirmó la semana pasada que más de un millar de palestinos han muerto en Cisjordania por acciones violentas atribuidas a las FDI o a colonos radicales desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques lanzados contra Israel por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.

La oficina de la ONU para los Derechos Humanos destacó que esta cifra --que incluye a 213 menores de edad-- supone ya el 43 por ciento de todos los palestinos muertos a manos de las tropas de Israel y colonos en Cisjordania en las últimas dos décadas, en una muestra del aumento de los ataques, que había empezado ya incluso antes del 7-O.