Iker Casillas acude a declarar a la Comisaría de Policía tras el robo de 200.000 euros en relojes en su casa

Primeras imágenes de Iker Casillas tras el robo de película que ha sufrido en su domicilio de cinco relojes de alta gama valorados por parte de la que era su empleada del hogar y mujer de confianza desde 2019, y del vigilante de seguridad de la exclusiva urbanización en la que reside a las afueras de la capital.

Aunque el exportero del Real Madrid se encontraba en Houston cuando trascendió la noticia de la detención de su asistenta y la pareja de ésta por este golpe que superaría los 200.000 euros, el ex de Sara Carbonero ya ha regresado a casa y lo primero que ha hecho ha sido presentarse en la Comisaría general de Policía de Hortaleza (Madrid) para prestar declaración tras lo sucedido.

Tras más de una hora en dependencias policiales, Casillas ha abandonado el lugar acompañado por dos personas de su confianza -una podría ser su abogado- al volante de su propio coche. Muy serio, y demostrando una vez más su animadversión por la prensa, el exfutbolista ha evitado hacer declaraciones sobre el robo, ni aclarar la razón por la que ha acudido a la Comisaría.

Fue el pasado viernes cuando salió a la luz que la empleada del hogar de Iker -que también trabaja en la casa de Sara Carbonero- y su marido habían sido detenidos, y posteriormente puestos en libertad con cargos, por haber sustraído al exjugador cinco relojes de lujo (entre ellos un Rolex valorado en 50.000 euros), que cambiaron por burdas imitaciones para que él no sospechase nada.

Y aunque la jugada les salió bien durante un tiempo -ya que como ha confesado el vigilante de seguridad vendió uno de los relojes por 26.000 euros tras desmontarlo él mismo con ayuda de un tutorial de YouTube-, Casillas acabó por darse cuenta de que sus piezas no eran las originales, alertando rápidamente a la Policía que en apenas unos días habría detenido a la pareja.

"La Policía ha hecho un trabajo excepcional durante semanas. Lo que tenga que contar lo contaré a la Policía que es quien está actuando" apuntaba Iker en declaraciones a 'Espejo Público', dejando claro que no pensaba entrar en confirmados o desmentidos de la información que ha contado la prensa sobre el robo en los últimos días.

Mucho más expresivo se mostraba horas después en el programa 'El tiempo justo', cuando no dudaba en definir al vigilante de seguridad como un "mongolo" por haber confesado su culpabilidad. "País de pandereta. ¿Cómo iba a pensar ella que no me iba a dar cuenta de que esos relojes no eran los míos? Yo, demanda y fuera. Abogados, yo no pierdo el tiempo" sentenciaba.