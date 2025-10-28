Feijóo pide a Sánchez seguir los pasos de Guardiola y convocar generales: "Es imprescindible recuperar la coherencia"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aconsejado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "recuperar la coherencia" y seguir los pasos de la presidenta extremeña, María Guardiola, convocando elecciones generales en España. A su entender, no pueden "acostumbrarse a esta decadencia política".

Guardiola anunció este lunes un adelanto de las autonómicas en la región esgrimiendo el "bloqueo" alcanzado en la región por no poder aprobar los presupuestos de la comunidad de 2026. Lo hizo un día antes de que el Pleno de la Asamblea de Extremadura debatiese y votase las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE y Vox.

En declaraciones a los periodistas, tras asistir al desayuno informativo del vicesecretario de Economía, Alberto Nadal, en el foro Nueva Economía, Feijóo ha defendido esta decisión de Guardiola porque, a su entender, "ha hecho lo que ha dicho", recordando que ella avisó que le daría la palabra a los ciudadanos si volvía a ver "bloqueados los presupuestos" de Extremadura por la "pinza anticambio entre Sánchez y Vox".

"Es imprescindible recuperar la coherencia política en nuestro país. No podemos acostumbrarnos a esta decadencia política. La presidenta de la comunidad autónoma de Extremadura ha sido coherente, porque pertenece a un partido coherente en el que nos creemos las cosas", ha manifestado.

En este punto, ha recordado que él mismo dijo que cuando "por segunda vez un Gobierno no puede aprobar el presupuesto, ha de consultar y ha de convocar elecciones". "Es lo que ha hecho Extremadura", ha enfatizado.

"ARAGÓN TENDRÁ QUE PRESENTA EL PRESUPUESTO Y VER QUÉ OCURRE"

Al ser preguntado si el paso de la presidenta de Extremadura le marca también el camino al presidente de Aragón, Jorge Azcón, y si éste debería convocar elecciones si no tiene presupuestos, Feijóo ha señalado que Aragón "lo que está haciendo es elaborar" sus cuentas. "Tendrá que presentar el presupuesto y ver qué ocurre una vez que presenta el presupuesto", ha añadido.

Preguntado entonces que, si el Gobierno de Azcón no lo consigue, debería convocar elecciones, Feijóo ha insistido en que esa región está "elaborando el presupuesto y, por lo tanto, siendo coherente con una política coherente que en este momento encarna el Partido Popular". "La única coherencia política que hay en España es hacer lo que se dice", ha finalizado.