Agencias

Estudiantes en huelga protestan en Galicia contra el acoso escolar: "Sandra, no te olvidamos. ¡Hay responsables!"

Por Newsroom Infobae

Guardar

Decenas de estudiantes en Galicia han salido este martes a la calle para manifestarse contra el acoso escolar durante unas protestas en las que se ha recordado a Sandra Peña, la menor que se suicidó tras, supuestamente, sufrir 'bullying' en un centro de Sevilla.

Las protestas y huelga en Galicia --y en otras 55 ciudades de España-- han sido convocadas por el Sindicato de Estudiantes. En esta Comunidad, las manifestaciones han sido organizadas en la capital, en A Coruña, Vigo, Pontevedra, Ferrol y Ourense, a partir de las 12.00 horas.

Precisamente, la marcha en Santiago ha arrancado en la Praza de Cervantes y los estudiantes han marchado hasta la rotonda enfrente de la sede administrativa de la Xunta, en San Caetano, donde se han sumado a una manifestación del profesorado gallego.

Mientras caminaban hacia la Xunta, los estudiantes coreaban cánticos para exigir medidas concretas contra el acoso: "Basta ya de acoso criminal"; "Este sistema nos está matando"; "No tenemos miedo, sí tenemos rabia"; "Queremos recursos, no minutos de silencio", y "Colegio culpable, sistema responsable".

Ante la muerte de Sandra, los estudiantes gallegos exigen más recursos y personal especializado en psicología, educación social e integración, que pueda proporcionar más apoyo al alumnado. Asimismo, en una pancarta se recordaba a la menor fallecida: "Sandra, no te olvidamos. ¡Hay responsables!".

"El Sindicato de Estudiantes, junto al profesorado, vamos unidas y adelante porque esta es una lucha que nos pertenece. El profesorado no puede hacer frente a esta situación y el alumnado lo vivimos en nuestras carnes", ha subrayado Alba Blanco, estudiante de Sociología de la Universidad de A Coruña.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Desarrollan una herramienta basada en IA para prever las variaciones del nivel del mar a mayor plazo

Desarrollan una herramienta basada en

Almudena Cid: "Es importante que profesionalicen a los deportistas de alto nivel"

Almudena Cid: "Es importante que

Sanidad destaca su papel en la ampliación de siete pruebas de cribado neonatal a más de 20 en menos de dos años

Sanidad destaca su papel en

El Centro de Huracanes de EEUU describe a 'Melissa' como un huracán "extremadamente peligroso"

El Centro de Huracanes de

Arrancan seis años de obras para erradicar el nenúfar del Guadiana en Badajoz con el deslodado en el brazo del Jamaco

Arrancan seis años de obras