Estudiantes en huelga protestan en Galicia contra el acoso escolar: "Sandra, no te olvidamos. ¡Hay responsables!"

Decenas de estudiantes en Galicia han salido este martes a la calle para manifestarse contra el acoso escolar durante unas protestas en las que se ha recordado a Sandra Peña, la menor que se suicidó tras, supuestamente, sufrir 'bullying' en un centro de Sevilla.

Las protestas y huelga en Galicia --y en otras 55 ciudades de España-- han sido convocadas por el Sindicato de Estudiantes. En esta Comunidad, las manifestaciones han sido organizadas en la capital, en A Coruña, Vigo, Pontevedra, Ferrol y Ourense, a partir de las 12.00 horas.

Precisamente, la marcha en Santiago ha arrancado en la Praza de Cervantes y los estudiantes han marchado hasta la rotonda enfrente de la sede administrativa de la Xunta, en San Caetano, donde se han sumado a una manifestación del profesorado gallego.

Mientras caminaban hacia la Xunta, los estudiantes coreaban cánticos para exigir medidas concretas contra el acoso: "Basta ya de acoso criminal"; "Este sistema nos está matando"; "No tenemos miedo, sí tenemos rabia"; "Queremos recursos, no minutos de silencio", y "Colegio culpable, sistema responsable".

Ante la muerte de Sandra, los estudiantes gallegos exigen más recursos y personal especializado en psicología, educación social e integración, que pueda proporcionar más apoyo al alumnado. Asimismo, en una pancarta se recordaba a la menor fallecida: "Sandra, no te olvidamos. ¡Hay responsables!".

"El Sindicato de Estudiantes, junto al profesorado, vamos unidas y adelante porque esta es una lucha que nos pertenece. El profesorado no puede hacer frente a esta situación y el alumnado lo vivimos en nuestras carnes", ha subrayado Alba Blanco, estudiante de Sociología de la Universidad de A Coruña.