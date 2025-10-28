España duplicará sus plazas de viviendas flexibles para 2028, hasta rozar las 39.000, según JLL

España duplicará su 'stock' de plazas para vivienda en formato flexible en los próximos tres años pasando de las 19.089 camas operativas que hay en la actualidad a las 38.716 plazas para el año 2028, lo que dará paso a una nueva etapa de diversificación y consolidación del mercado de 'Flex Living' en el que nuevos operadores e inversores aumentarán su peso.

Así, según las previsiones de la consultora inmobiliaria internacional JLL, la inversión en este segmento podría alcanzar los 314 millones de euros transaccionados a cierre de año, lo que situaría 2025 como el tercer mejor ejercicio desde 2018.

A cierre de octubre de 2025, cinco operadores copan el 53% del 'stock' actual: Be Casa (21%), Livensa Living (10%), Cotown (8%), Smart Rental (7%) y Node Living (7%). Sin embargo, en los próximos años nuevos jugadores ganarán peso.

Según un informe de JLL, de aquí a 2028, operadores como The Flexy Living (con más de 4.000 camas en desarrollo), Calido (cerca de 2.000 en proyecto) o Kora (más de 2.000 nuevas plazas previstas) irrumpirán con fuerza en el mercado.

Este incremento del sector del 'Flex Living' se debe a los cambios demográficos, la movilidad laboral y la búsqueda de flexibilidad en la oferta residencial en el país.

MAYOR PESO DE FONDOS Y PROMOTORES NACIONALES

Junto al crecimiento del 'stock', se producirá una evolución en el perfil de los inversores con exposición al segmento. De esta manera, fondos y promotores nacionales ganarán peso en las proyecciones, uniéndose al capital institucional internacional que fue pionero en el desarrollo de esta modalidad de vivienda en España.

A día de hoy, los inversores con más camas en cartera son Greystar, con cerca de 4.500, el 23% del parque total; CPPIB, con más de 1.850, el 10% de las camas operativas, y Patron Capital, en torno a 1.500, el 8%.

Sin embargo, solo Greystar está entre los cinco inversores con mayor número de plazas en proyecto para los próximos tres años. En este apartado, el capital nacional entra como protagonista con Stoneshield, con más de 4.300 camas en construcción; Kategora, con más de 2.000 plazas; Dazia Capital en 'joint venture' con Aermont, rozando las 2.000 nuevas camas y Twinpeaks, con 1.200 plazas previstas.

La directora de Living de JLL España, Paola Erhardt, ha explicado que el 'Flex Living' va de camino a consolidarse como "elemento estructural residencial" debido a la combinación de factores que hace que sea "muy atractivo" para el capital internacional pero también para inversores nacionales, que aumentan su exposición a este mercado.

MADRID CONCENTRA EL 72% DE LAS CAMAS EN CONSTRUCCIÓN

Las grandes ciudades españolas concentran el mayor número de camas tanto en 'stock' como en desarrollo y, entre ellas, destaca especialmente Madrid, que concentra el 60% de las plazas actuales, con unas 11.375, y el 72% de las camas en construcción, con más de 14.000.

En segundo y tercer lugar, Barcelona, con cerca de 3.300 camas operativas y casi 1.800 en proyecto; y Valencia, con 1.500 plazas en 'stock' y más de 1.000 en construcción cierran el pódium.

Sin embargo, otras capitales están registrando un creciente desarrollo, como Málaga, donde JLL prevé un incremento de 1.300 camas, que se sumarán a las más de 800 ya operativas o Sevilla, donde los proyectos en marcha añadirán alrededor de 500 nuevas plazas.