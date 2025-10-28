Agencias

El satélite Sentinel-3 de Copernicus captura el huracán 'Melissa'

Por Newsroom Infobae

El satélite Sentinel-3 de Copernicus EU capturó el pasado 26 de octubre un imagen del huracán 'Melissa' utilizando su radiómetro, según ha informado la Agencia Espacial Europea (ESA).

La ESA ha explicado que la imagen es un mosaico de dos franjas diferentes. Por ello, precisa que hay una línea diagonal visible que atraviesa la tormenta.

El huracán 'Melissa' continúa este martes su avance hacia Jamaica mientras sigue ganando fuerza, lo que lo convierte en un ciclón "extremadamente peligroso" que puede provocar graves riesgos para la población local, entre ellos derrumbes de edificios, según el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos.

El informe difundido por este organismo este martes a primera hora sitúa el ojo del huracán a 80 kilómetros ya de la localidad jamaicana de Negril. Avanza a un ritmo lento, con vientos máximos sostenidos que alcanzan los 290 kilómetros por hora, y tocará tierra en cuestión de horas.

Las autoridades de Jamaica han confirmado la muerte de al menos tres personas por la caída de árboles, aunque la evolución de 'Melissa' se sigue también de cerca en otros países de la región como Cuba. El huracán está ya a 420 kilómetros de Guantánamo.

