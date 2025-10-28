El Gobierno destinará un millón de euros a impulsar el sector cultural afectado por la dana

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto con nuevas medidas para reforzar la reconstrucción y el apoyo a los afectados por la dana que recoge entre otras cosas un millón de euros en ayudas para seguir impulsando la reactivación del sector cultural afectado por la dana.

"Es además en estas situaciones cuando la política, la política útil, la buena política cobra también todo el sentido y es ahí donde lógicamente van a encontrar siempre al Gobierno de España", ha señalado la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Este millón de euros irá destinado al proyecto 'Salvem les fotos', que busca rescatar y salvaguardar los recuerdos y tesoros familiares dañados por la dana que está impulsado por la Fundació Horta Sud de la Comunidad Valenciana, a la Academia Valenciana del Audiovisual, a la Fundació pel Llibre i la Lectura, a la Federación Valenciana de la Industria Musical, a la Associació Valenciana de Professionals de la Cultura y a la Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana.

Según destaca La Moncloa, estas nuevas ayudas se suman a los más de cuatro millones con los que el Ministerio de Cultura ha concedido a lo largo del último año a los sectores del cine, el libro, el patrimonio cultural, las artes escénicas, la música y las artes visuales afectados.