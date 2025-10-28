Agencias

El Gobierno destinará un millón de euros a impulsar el sector cultural afectado por la dana

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto con nuevas medidas para reforzar la reconstrucción y el apoyo a los afectados por la dana que recoge entre otras cosas un millón de euros en ayudas para seguir impulsando la reactivación del sector cultural afectado por la dana.

"Es además en estas situaciones cuando la política, la política útil, la buena política cobra también todo el sentido y es ahí donde lógicamente van a encontrar siempre al Gobierno de España", ha señalado la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Este millón de euros irá destinado al proyecto 'Salvem les fotos', que busca rescatar y salvaguardar los recuerdos y tesoros familiares dañados por la dana que está impulsado por la Fundació Horta Sud de la Comunidad Valenciana, a la Academia Valenciana del Audiovisual, a la Fundació pel Llibre i la Lectura, a la Federación Valenciana de la Industria Musical, a la Associació Valenciana de Professionals de la Cultura y a la Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana.

Según destaca La Moncloa, estas nuevas ayudas se suman a los más de cuatro millones con los que el Ministerio de Cultura ha concedido a lo largo del último año a los sectores del cine, el libro, el patrimonio cultural, las artes escénicas, la música y las artes visuales afectados.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

México recibirá este año más de 1,6 millones de turistas por el 'Día de Muertos', un 2,3% más

México recibirá este año más

WhatsApp prueba una función de Administrar Almacenamiento en cada chat para facilitar liberar espacio en el dispositivo

WhatsApp prueba una función de

Cinco vecinos de Paiporta narran cómo vivieron en sus casas la riada del 57 y el 29O: "Esta vez ha sido criminal"

Cinco vecinos de Paiporta narran

Técnicos superiores sanitarios amenazan con llegar a huelga indefinida si el Gobierno no asume sus "compromisos"

Infobae

La participación a las 12.00 en las legislativas argentinas se queda a siete puntos por debajo de 2021

El porcentaje de ciudadanos que ha concurrido a las urnas durante la jornada electoral en Argentina refleja un descenso considerable respecto a citas previas, mientras la expectativa crece por la definición política entre oficialismo y peronistas impulsados por la expresidenta Fernández

La participación a las 12.00