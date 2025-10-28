El Centro de Huracanes de EEUU describe a 'Melissa' como un huracán "extremadamente peligroso"

El huracán 'Melissa' continúa este martes su avance hacia Jamaica mientras sigue ganando fuerza, lo que lo convierte en un ciclón "extremadamente peligroso" que puede provocar graves riesgos para la población local, entre ellos derrumbes de edificios, según el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos.

El informe difundido por este organismo este martes a primera hora sitúa el ojo del huracán a 80 kilómetros ya de la localidad jamaicana de Negril. Avanza a un ritmo lento, con vientos máximos sostenidos que alcanzan los 290 kilómetros por hora, y tocará tierra en cuestión de horas.

"¡Adoptad medidas ya para conservar la vida!", ha reclamado el CNH, que ha instado a los ciudadanos de Jamaica a permanecer guarecidos hasta que haya pasado el temporal de lluvias y vientos. De hecho, los expertos ven "probable" que se produzcan derrumbes, especialmente en zonas elevadas, donde las rachas de viento pueden aumentar su fuerza hasta en un 30 por ciento.

Las autoridades de Jamaica han confirmado la muerte de al menos tres personas por la caída de árboles, aunque la evolución de 'Melissa' se sigue también de cerca en otros países de la región como Cuba. El huracán está ya a 420 kilómetros de Guantánamo.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, que el lunes encabezó un Consejo de Defensa Nacional para ultimar los preparativos ante la emergencia, ha insistido este martes en redes sociales en la necesidad de preparar las provincias del este de la isla para hacer frente al "peligroso huracán".