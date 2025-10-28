Agencias

Ayuso cree que las elecciones en Extremadura son una "gran decisión" y recuerda los bloqueos que ella sufrió de Vox

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha valorado este martes que la convocatoria de elecciones en Extremadura es una "gran decisión", ha trasladado "todo su apoyo" a la hasta ahora presidenta de la Junta, María Guardiola, y ha recordado los bloqueos en los Presupuestos que ella sufrió por parte de Vox.

Así lo ha expresado desde Torrejón de Ardoz después de que ayer la presidenta extremeña anunciara el adelanto de las elecciones autonómicas en Extremadura para el próximo 21 de diciembre de 2025 después del "bloqueo" alcanzado en la región por no poder aprobar los presupuestos de la comunidad de 2026, debido a la "irresponsabilidad" de los grupos parlamentarios.

"Me parece una gran decisión la que ha tomado la presidenta de Extremadura. Quiero recordar que a mí Vox me tumbó los presupuestos, también al alcalde de Madrid y también nos bloquearon, nos echaron atrás los desarrollos urbanísticos de Madrid perjudicando a la vivienda, que es parte del problema que tenemos hoy en Madrid por todo lo que sucedió", ha justificado Díaz Ayuso.

Por ello, ha asegurado que Guardiola cuenta con "todo su apoyo" y espera que consiga un gobierno con mayoría absoluta para sacar adelante los presupuestos y para que "se vean beneficiados" todos los extremeños.

