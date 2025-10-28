Agencias

Al menos 18 muertos y más de 80 detenidos en una operación contra Comando Vermelho en Río de Janeiro (Brasil)

Por Newsroom Infobae

Guardar

Al menos 18 personas han muerto y otras 81 han sido arrestadas durante una operación que las fuerzas de seguridad brasileñas han llevado a cabo este miércoles contra una de las estructuras de Comando Vermelho, el grupo criminal más importante del país, en la zona norte de Río de Janeiro.

Además de los 18 muertos, que según las autoridades eran narcotraficantes que intercambiaron disparos con la Policía, hay dos agentes de las fuerzas de seguridad fallecidos y otros siete heridos. No obstante, el operativo continúa en curso, por lo que no se descarta que el balance pueda aumentar, según recoge G1.

La conocida operación 'Contención', que ha movilizado a 2.500 agentes, ha tenido lugar en los barrios de Alemao y Penha tras más de un año de investigación y un centenar de órdenes de arresto. La Policía ha indicado que algunos de los sospechosos lanzaron bombas desde drones y otros huyeron de la zona.

Durante la operación, los agentes han arrestado a Thiago do Nascimento Mendes, alias Belao do Qutungo, uno de los líderes de Comando Vermelho en la región; y Nicolas Fernandes Soares, sospechoso de ser el operador financiero de uno de los principales líderes del grupo, Edgar Alves de Andrade. Además, han confiscado 31 rifles y dos pistolas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

México recibirá este año más de 1,6 millones de turistas por el 'Día de Muertos', un 2,3% más

México recibirá este año más

WhatsApp prueba una función de Administrar Almacenamiento en cada chat para facilitar liberar espacio en el dispositivo

WhatsApp prueba una función de

Cinco vecinos de Paiporta narran cómo vivieron en sus casas la riada del 57 y el 29O: "Esta vez ha sido criminal"

Cinco vecinos de Paiporta narran

Técnicos superiores sanitarios amenazan con llegar a huelga indefinida si el Gobierno no asume sus "compromisos"

Infobae

La participación a las 12.00 en las legislativas argentinas se queda a siete puntos por debajo de 2021

El porcentaje de ciudadanos que ha concurrido a las urnas durante la jornada electoral en Argentina refleja un descenso considerable respecto a citas previas, mientras la expectativa crece por la definición política entre oficialismo y peronistas impulsados por la expresidenta Fernández

La participación a las 12.00