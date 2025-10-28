Agencias

Adobe Firefly impulsa la edición y generación con modelos de IA propios y de socios como ElevenLabs, Google y OpenAI

Por Newsroom Infobae

Adobe ha ampliado los modelos de inteligencia artificial que impulsan las herramientas de edición y generación en la aplicación Firefly, con modelos tanto propios, como Image Model 5, como de terceros, con ElevenLabs Multilingual v2 y Gemini Nano Banana.

Los creadores que usan Firefly pueden encontrar en una sola plataforma "los mejores modelos de IA con las mejores herramientas creativas para vídeo, audio, imágenes y diseño", como ha destacado Adobe en la conferencia Adobe MAX y recogido en una nota de prensa.

Este catálogo de modelos incluye el nuevo Firefly Image Model 5, de desarrollo propio y dirigido la generación y edición de imágenes, que ya está disponible en una modalidad de beta pública. Con él, es posible generar imágenes con una resolución nativa de 4MP sin necesidad de escalado.

Firefly también incorpora modelos desarrollados por socios de la industria. Como novedad, Adobe ha anunciado la llegada de ElevenLabs Multilingual v2, para la generación de voces, y de Topaz Bloom para el escalado de imágenes.

Estos se unen a otros como Flux 1.1 de Black Forest Labs, Veo 3.1 de Google, Imagen 4 y Gemini 2.5 Flash Image (Nano Bana), Ideogram 3.0, Ray3 de Luma AI, Marey de Moonvalley, GPT Image de OpenAI, Pika, Gen-4 y Aleph de Runway.

Asimismo, Adobe también dará acceso a lo que llama 'Modelos Personalizados de Firefly', que por el momento está en una fase de beta privada, y que permiten a los creadores personalizar sus propios modelos de IA para generar series completas de recursos con coherencia visual y un estilo único.

